Walter Mercado horóscopo del día para el 14 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Lo relacionado a trabajo, estudios o negocios está brillantemente aspectado. Aprovecha toda oportunidad para progresar e incrementar tus ingresos económicos. Algo que dabas por seguro, se desvanece como el humo. Tienes la oportunidad en tus manos de comenzar nuevamente. Números de suerte: 20, 33, 7 Palabra sagrada: Comenzar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Implanta tus ideas innovadoras y cambia tu ambiente de una manera radical. Proyectos y planes cobran fuerza para que los realices. Matrimonio, uniones, compromisos están todos muy bien aspectados. Lánzate sin miedo alguno, a la conquista de aquello que tanto deseas. Números de suerte: 16, 6, 9 Palabra Sagrada: Proyectos GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Ordena tus pensamientos para que puedas organizar mejor tu vida. El querer hacer las cosas ahora a la ligera solamente logrará traerte más pérdidas y sacarte fuera de control. Haz todo lo que esté a tu alcance por economizar. Se impone que seas más práctico en cuanto al dinero se refiere. Números de suerte: 19, 48, 23 Palabra Sagrada: Ordenar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tienes luz verde para tomar la iniciativa en asuntos de amor. No dejes pasar la oportunidad que tanto has buscado para poder acercarte más a esa persona que tanto te interesa, y que hace vibrar las cuerdas de tu corazón. Tu comunicación está bien aspectada, utilízala a tu favor. Números de suerte: 39, 4, 2 Palabra sagrada: Vibrar LEO 22 de julio – 22 de agosto Tu buen sentido del humor estará durante el día de hoy por todo lo alto. Ganarás en simpatía, generosidad y amabilidad. Una persona que pertenece a tu pasado, tendrá que admitir la verdad y aceptar que su tiempo a tu lado terminó. No le ocultes tus sentimientos, sé franco(a). Números de suerte: 31, 6, 43 Palabra sagrada: Ganar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Busca los tesoros que esconde tu corazón. Toma en cuenta que tus acciones, de alguna manera, afectan a aquellas personas que te rodean. No seas tan materialista y ten presente que el dinero no lo es todo en la vida. No sacrifiques aquello que tanto quieres por cosas materiales. Números de suerte: 39, 1, 51 Palabra sagrada: Acciones LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Continúa ayudando a todo aquel que te necesita. Los consejos que has ofrecido a otros de seguro les han sido de gran ayuda. Siéntete orgulloso de todos tus logros personales. Por más pequeños que éstos sean de alguna manera contribuyen a hacer de este mundo uno mejor. Números de suerte: 5, 33,12 Palabra sagrada: Consejo ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Pon en práctica aquello que tanto predicas y recupera la paz mental que tanto necesitas. Viaja, diviértete, sal de todo lo que te paraliza y comienza una nueva aventura en tu vida. No continúes alimentando a vagos o aprovechados. Deja que cada cual se haga responsable de su vida. Números de suerte: 40, 32, 18 Palabra sagrada: Recuperar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Te sentirás más unido a tu familia y más estable emocionalmente. Tus problemas económicos comienzan a desenredarse y la luz regresa a tu vida. Tu vida sentimental toma un nuevo giro. Tú has crecido a través de las experiencias en la vida y será muy difícil que te vuelvan a engañar. Números de suerte: 27, 10, 8 Palabra Sagrada: Estabilidad CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tendrás el poder de reparar tu vida y seguir hacia delante sin mirar atrás. De ti dependerán tus éxitos o fracasos. Un nuevo mundo se abre ante ti. Te será fácil aprender o asimilar aquello que te conviene o te interesa. Muchas cosas se alejan de tu vida para dar paso a lo nuevo. Números de suerte: 13, 50, 47 Palabra sagrada: Aprender

ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Ponle, de una vez y por todas, punto final a un conflicto familiar diciendo la verdad aunque a algunos les moleste o les duela. No guardes en secreto lo que a otros puede beneficiar. Sé muy firme en todas tus decisiones. Desarrolla paciencia y lograrás triunfar donde ayer fracasaste. Números de suerte: 2, 11, 16 Palabra sagrada: triunfo PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Irás ahora en busca de lo auténtico, lo real. Personas dinámicas y productivas, compartirán tus mismos intereses y aportarán ideas o cosas positivas a tu vida. Te sentirás en mejor disposición de expresar lo que tú consideras es la verdad con relación a un asunto muy personal. Números de suerte: 4, 36, 23 Palabra sagrada: Verdad Advertisement

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 14 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.