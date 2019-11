Walter Mercado horóscopo del día para el 13 de noviembre Predicciones de Walter Mercado con el horóscopo del día y los números de la suerte. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Haz una recapitulación de todas tus experiencias y realizarás que cada ser humano ha sido tu maestro. El o la que quede a tu lado será la persona que te conviene ya que en asuntos de amor, enfrentarás la realidad y tomarás valientes decisiones. Ya no le seguirás jugando el juego a nadie. Números de suerte: 6, 42, 33 Palabra sagrada: Enfrentar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Poseerás ahora la astucia para invertir o emplear el dinero en donde se pueda multiplicar, así como también la sabiduría para disfrutarlo, Tauro. Tomarás decisiones importantes y establecerás estrategias que te llevarán a triunfar donde ayer fracasaste. El que esté a tu lado se beneficia. Números de suerte: 15, 3, 27 Palabra Sagrada: Astucia GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tientala buena suerte y toma riesgos calculados en lo que al dinero se refiere. Te llegarán ahora ofertas y oportunidades únicas para probar tus talentos y tus capacidades. Únete, busca la compañía solamente de seres que te inspiren una total confianza. Nada de locuras. Números de suerte: 50, 29, 16 Palabra sagrada: Probar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Lo que distes o regalaste en el pasado se te convierte en recompensas y regalos. Tu salud y tu vida amorosa mejoran. Lo que ayer te ilusionaba ahora te aburre o te molesta. Se quedará contigo solamente aquello que te lleve a evolucionar espiritualmente y a progresar económicamente. Números de suerte: 39, 44, 12 Palabra sagrada: Recompensa LEO 22 de julio – 22 de agosto Aunque exteriormente luces como de granito, tus males reflejan tu enorme sensibilidad y vulnerabilidad. Tu salud reflejará tu estado mental y emocional. Dale los cuidados extras a tu cuerpo físico. Aprende a alimentarte correctamente oyendo los pedidos de tu propio organismo. Números de suerte: 7, 10, 2 Palabra sagrada: Cuerpo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre La energía planetaria te ampara y te devuelve todo lo perdido. Arriésgate cautelosamente en nuevas empresas. Visualízate en todo momento como triunfador. No te compares con nadie ni ambiciones lo que no posees. Aparecen oportunidades laborales para probar tus quilates profesionales. Números de suerte: 15, 46, 27 Palabra sagrada: Arriesgar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tu trabajo será admirado y tu calidad profesional reconocida. Harás buenos contactos que te ayudarán al momento de tomar decisiones. Según ayudes y hagas prosperar a otros así prosperarás tú también. Se vaticinan cambios en tu actitud financiera o sea de la manera en que te llegan los ingresos. Números de suerte: 22, 48, 36 Palabra sagrada: Contacto ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Piensa y actúa en grande, Escorpio. Sal de todo sentimiento de limitación o pobreza. El dinero te llega ahora de fuentes invisibles. Algo que deseaste por años se te hará realidad. Compromisos y obligaciones se multiplican. Es importante que dividas sabiamente tú tiempo. Números de suerte: 25, 13, 2 Palabra sagrada: Dividir SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Tu popularidad y simpatía te ganará el corazón de muchos. No tengas prisa ni impaciencia al amar, Sagitario. Deja que el amor llegue a su tiempo, crezca y se fortalezca. Lánzate al mundo social pero exige lo mejor, lo verdadero tanto en el amor como en la amistad. Números de suerte: 1, 38,19 Palabra sagrada: Dejar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tus asuntos económicos adquieren una enorme importancia. Nuevas oportunidades de ingresos se presentan. La pasión sexual se exalta por lo que te debes de cuidar de celar. Da mucha libertad y espacio al ser que amas y si de verdad te quiere, permanecerá a tu lado. Números de suerte: 8, 19, 4 Palabra sagrada: Oportunidad ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Respeta y ama tu cuerpo, Acuario. Cuida tu salud emocional controlando los ataques de irá y superando las depresiones. Aplica técnicas mentales y espirituales para mantenerte en óptimas condiciones de salud. No te cierres a lo que tiene que ser que será para tu bien. Números de suerte: 31, 24, 44 Palabra sagrada: Cuidar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo No te cierres a una idea fija o nades contra la corriente. Ábrete a todo lo que el Cosmos te ofrece. Escribe en un papel todo lo negativo y triste que te ha afectado y quémalo. No te des el lujo de tener ni un solo pensamiento negativo. . Números de suerte: 45, 18, 17 Palabra sagrada: Divinidad Advertisement EDIT POST

Walter Mercado horóscopo del día para el 13 de noviembre

