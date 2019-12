Walter Mercado horóscopo del día: Viernes 13 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy, viernes 13 de diciembre By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Último viernes 13 de la década ARIES 20 de marzo – 19 de abril El grupo de amistades con quien te reúnes es la clave de la buena fortuna ya sea en amor como en tu profesión. Te sentirás en control sobre tu cuerpo y recobrarás los deseos de reencontrar el amor. Es el momento de llegar a algo más serio o decidirte de una vez por todas en esa relación. Números de suerte: 29, 8, 48 Palabra sagrada: Decidir TAURO 20 de abril – 20 de mayo Relájate, Tauro. No trates siempre de controlar la situación, deja que los acontecimientos se manifiesten libremente. Aunque en el fondo tus intenciones sean buenas y trabajes pensando en el beneficio de los demás, debes recordar que lo que te hace feliz a ti, no necesariamente es para otros. Números de suerte: 24, 7, 36 Palabra sagrada: Manifestar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Te encuentras ahora en una etapa de transición y te será muy difícil escoger el camino a seguir. Se impone esperar aunque no estés de acuerdo, así que por ahora no tomes decisiones que afecten tu vida personal y por consiguiente, tu salud. Disfruta plenamente del momento presente. Números de suerte: 15, 7, 20 Palabra sagrada: Disfrutar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Estarás envuelto en proyectos que requerirán de toda tu atención. Aunque te tropieces con algunos obstáculos y retrasos tus planes seguirán adelante y con éxito. Pecarás de no prestarle la debida atención a tu pareja, lo cual podría crearte problemas en tu mundo sentimental. Números de suerte: 1, 10, 15 Palabra sagrada: Atención LEO 22 de julio – 22 de agosto Arde el fuego de la pasión. Tus relaciones se enfatizan más íntimamente. Mucho cuidado con el exceso de control y los celos, esto puede dañar una bonita relación. Si has actuado bien, ahora verás los resultados de tus esfuerzos. Te llega dinero por medio de regalos o de herencia. Números de suerte: 11, 35, 4 Palabra sagrada: Control VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Se impone ahora llevar un ritmo más lento en tus quehaceres diarios. Saca tiempo para descansar y relajarte y no olvides nutrirte de alimentos que te den la energía necesaria para sentirte en óptimas condiciones. Tu salud física y mental tiene que estar en un primer plano para ti. Números de suerte: 1, 17, 5 Palabra sagrada: Alimentar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Muéstrale al mundo de lo que eres capaz de hacer. El amor, un tanto complicado, te hará revaluar tu posición con tu pareja. Vigila tu salud prestándole atención a la parte baja de tu vientre. El descanso es una de tus mejores medicinas, aplícatelo hoy especialmente en horas de la tarde. Números de suerte: 1, 2, 14 Palabra Sagrada: Salud ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Esas metas que parecían difíciles de alcanzar ya no lo son. Tu mente tan activa, te hará buscar muchas soluciones y actuar rápidamente ante cualquier problema que se presente. Es importante que uses un poco de esta energía en proyectos útiles y provechosos para ti y tu familia. Números de suerte: 18, 33, 9 Palabra sagrada: Logros SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre El balance emocional es importante ahora que tienes tantas cosas por hacer. Vigila tu temperamento. Cuando estás preocupado o con mucho estrés tiendes a perder la perspectiva de tus asuntos personales. Los niños juegan un papel importante en tu vida. Números de suerte: 6, 29, 12 Palabra sagrada: Vigilar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Cuídate, Capricornio, y no te alejes de tus prioridades en cuanto a dietas y ejercicios se refiere. Te relacionas con personas de prestigio y claves para tu desarrollo profesional que te ayudarán de muchas maneras en tu carrera, negocio o estudios. El amor te ronda muy de cerca. Números de suerte: 15, 2, 13 Palabra sagrada: Prioridad ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tus acciones se verán influenciadas por tu subconsciente. El ser franco contigo mismo te hará ver claramente hacia dónde vas y el porqué de muchas cosas que te están sucediendo. Sentirás deseo de alejarte y aparecer desapercibido por los demás. Gustarás por momentos de la soledad. Números de suerte: 14, 3, 28 Palabra sagrada: Tranquilidad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Se abren las puertas para recibir nuevas experiencias en tu vida. La comunicación con tu pareja necesita atención. Ponerse de acuerdo en cuanto a las finanzas parecerá una misión imposible. No te apresures a llegar a acuerdos si crees que necesitas más información. Números de suerte: 6, 29, 47 Palabra sagrada: Acuerdo Advertisement

