Walter Mercado horóscopo del día para el 12 de octubre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ARIES 20 de marzo – 19 de abril Ábrete a una nueva vida de bendiciones, alegrías y buena fortuna. No permitas que gente tóxica afecten tu aura. Toma la iniciativa en todo y no te dejes manipular por los que dicen quererte pero a la vez se aprovechan. Recarga tus baterías buscando la soledad en el silencio y la meditación. Números de suerte: 4, 39, 16 Palabra Sagrada: Fortuna TAURO 20 de abril – 20 de mayo Las estrellas estimulan tu mansión del amor y del romance. Te llegarán regalos y demostraciones de cariño. Tendrás facilidad de palabra para convencer. Cree en ti ciegamente, sin dudas, con mucha fe. Oye a tus deseos sexuales y comunícate abiertamente con tu pareja. Números de suerte: 2, 15, 3 Palabra Sagrada: Comunicar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Se enfatizan las nuevas relaciones, las amistades y los amores. Brillas y te destacas como nunca antes. Pondrás armonía en tu hogar y alegría en tu centro laboral. La familia se unirá más a ti y tú a ellos. Aunque afuera llueva, disfrutarás de un clima cálido y muy acogedor en tu hogar. Números de suerte: 18, 8, 25 Palabra Sagrada: Armonía CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Desarrolla una total confianza en ti mismo. Regálate tiempo para disfrutar de un interludio romántico con alguien muy especial. Demuestra lo que tu corazón siente a todos los que en verdad te quieren. Utiliza tu imaginación para embellecer tu hogar, tu oficina, tu espacio, tu rincón de paz. Números de suerte: 18, 2, 45 Palabra Sagrada: Confianza LEO 22 de julio – 22 de agosto Sé más reservado en lo personal y te evitarás futuros problemas. Enfrentarás a personas poco responsables, problemáticas e irritantes. Aplica dulzura, comprensión y tolerancia y lo vencerás todo. No discutas por religión o política. Oye pero no comentes. Números de suerte: 29, 21, 16 Palabra Sagrada: Dulzura VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Estarás en el "ojo público" y todo el mundo hablará de ti. El amor dirá presente. Profundiza en tu propio ser y analiza tu vida. Sal de todo lo que te obstaculice o te perjudique. No cargues con cruces ajenas de nadie. Por decepciones en el amor, no te cierres a lo que los astros te ofrecen. Números de suerte: 15, 8, 49 Palabra Sagrada: Profundizar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tu magia personal y encanto brillan y te llevan a conquistar corazones. Llama a amigos olvidados, contesta cartas, ponlo todo en orden. Expresa tus verdaderos sentimientos sin miedo al rechazo. Aplica técnicas de visualización creativa para lo que quieras obtener de ahora en adelante. Números de suerte: 11, 7, 20 Palabra Sagrada: Expresar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Proponte metas aparentemente imposibles, que las vas a lograr. Las estrellas te hablan de dinero y éxitos profesionales. Sigues ganando corazones con tu encanto personal. Trabaja, lucha, pero saca tiempo para ti y para tu pareja. Tu salud se encuentra mejor aspectada, no la descuides. Números de suerte: 5, 30, 4 Palabra Sagrada: Dinero SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Escucha atentamente las críticas de otros pero decide según te dicta tu corazón. Un amigo será tu mano derecha y te guiará en el camino correcto. Poseerás la habilidad de resolver los problemas a familiares cercanos. No darás a basto a las demandas de aquellos que confían en ti. Números de suerte: 34, 15, 2 Palabra Sagrada: Decidir CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Te unes con tu familia de aquí y de allá. Los lazos afectivos se fortifican como nunca antes. Estarás ahora más espiritual y psíquico que nunca antes. Haz labor de caridad y gana karma positivo para ti. Un romance secreto florece y tus más bellos sentimientos salen a la luz. Números de suerte: 7, 44, 39 Palabra Sagrada: Afecto ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Sigue tu instinto al máximo y apuesta todo a lo que sabes y puedes. Es hora de poner en juego tu audacia en el mundo de los negocios y en lo personal. Envuélvete en actividades diversas. Viajes y actividades culturales sé que se encuentran ahora muy bien aspectadas. Números de suerte: 21, 18, 42 Palabra Sagrada: Apostar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Evítate problemas no interfiriendo en la vida de los demás. Atiende tu cuerpo y tu espíritu. Date tratamientos de belleza, anímate y cuídate un poco más. Descansa y planifica lo que quieres lograr en tu vida. Cumple con tus resoluciones, reafirma aquello que te prometiste a ti mismo. Números de suerte: 9, 50, 4 Palabra Sagrada: Atender

