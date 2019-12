Walter Mercado horóscopo del día para el 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte en este Día de la Virgen de Guadalupe By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe ARIES 20 de marzo– 19 de abril Locallado, lo ocultosale a la luz. No comentes lo íntimo de tu vida a nadie, especialmente ahora que hay Luna Llena. Ignora a aquellas personas que te juzgan sin apenas conocerte. Tú solo tienes que estar bien contigo mismo. Guarda como algo sagrado los secretos que otros te confíen. Númerosde suerte: 15, 3, 28 PalabraSagrada: Guardar TAURO 20 de abril– 20 de mayo Manténel control tantode tus acciones como de tuspalabras bajo esta LunaLlena. Aquellos que te ofendieron sufrirán las consecuencias de sus actos. Tendrás que ser claro, pero sin ofensas, con alguien que en los últimos años se ha dedicado a complicarte la existencia. Númerosde suerte: 50, 41, 26 PalabraSagrada: Control GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Hay Luna Llena, así que por ahora muéstrate más cooperador que de costumbre. Pon en orden todo lo relacionado a papeles legales. Si tienes planes de viajar, organízate con tiempo y no dejes nada a medias o para último momento. Asegúrate que todo esté en orden, hasta el mínimo detalle. Númerosde suerte: 10, 49, 32 PalabraSagrada: Cooperación CÁNCER 21 de junio– 21 de julio Esta Luna Llena llega a sacudir lo que era estable para que te atrevas a incursionar en otros terrenos. Toda dependencia,todocordónumbilical se rompe.Teindependizasy caminas por terrenos seguros. Cree en ti, escucha tu corazón que jamásteengaña. Expresatussentimientos. Númerosde suerte: 4, 7, 13 PalabraSagrada: Independizar LEO 22 de julio – 22 de agosto Esta Luna Llena exalta los sentidos. La franqueza será ahora tu mejor arma, pero debes de estar bien seguro de cuándo y a quien te diriges ya que esto podría causarte serios problemas. Trata con guantes de seda tus relaciones íntimas, personales. Evita caer en los excesos. Números de suerte: 26, 17, 5 Palabra Sagrada: Sentidos VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Mantente en terreno seguro bajo esta Luna Llena. Si tienes que viajar, toma todas las precauciones que consideres necesarias. Asegúrate que lo que te prometan lo pongan por escrito. Nada te será negado si pides con el corazón. Tu fe se fortalece y milagros ocurrirán en tu vida. Números de suerte: 40, 12, 39 Palabra Sagrada: Milagro LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Los ánimos se exaltan bajo la Luna Llena. Si eres positivo no tendrás de que preocuparte ya que todo caerá en su lugar. Concéntrate por el momento en tus asuntos personales. Podrías estar arrepentido de algo que dijiste, pero no es el mejor momento para poner en claro las cosas. Números de suerte: 9, 18, 35 Palabra Sagrada: Paciencia ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Ten mucho control sobre tus emociones. Tu impulsividad podría llevarte a extremos con tu familia o seres queridos. Piensa bien todo paso a dar. Realizarás ahora que tú mismo te has creado problemas que no necesitas. Tienes que vencer esa testarudez que te limita. Números de suerte: 33, 5, 17 Palabra Sagrada: Vencer SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Hay Luna Llena, misteriosa y mística. Aquello que expreses será escuchado por todos y te juzgarán por lo que digas. El factor prudencia no puede faltar en tu vida. No pierdas la cabeza por pequeñeces. Pide a los demás que te repitan las cosas si fuera necesario. Números de suerte: 5, 38, 16 Palabra Sagrada: Expresar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero No expreses nada bajo ira o coraje y asegúrate que te entiendan bien, especialmente cuando tu trabajo depende de lo que otros hagan. Esta Luna Llena exalta los ánimos, así que mucho cuidado con lo que dices, la manera en cómo te expresas, en especial hacia aquellos que amas. Números de suerte: 49, 13, 21 Palabra Sagrada: Cuidado ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Procura estar tranquilo y en paz contigo mismo ya que esta Luna Llena te impulsa a alterarte por pequeñeces. Esa carta o llamada que esperas podría retrasarse por lo que debes de desarrollar infinita paciencia. Presta atención a todo a tu alrededor. No discutas con personas mayores. Números de suerte: 6, 29, 11 Palabra Sagrada: Tranquilidad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Lo relacionado al dinero se exalta para ti bajo esta Luna Llena. Puedes sentirte tranquilo ya que todo irá de la manera en que tú así lo deseas. Tu pareja ayudándote, apoyándote en todo lo que necesites. Planifica pero no te lances de inmediato a realizar aquello que tanto deseas. Números de suerte: 8, 19, 3 Palabra Sagrada: Planificar Advertisement

