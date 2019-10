Walter Mercado horóscopo del día para el 11 de octubre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Ten mucha cautela con aquellas personas que juran y prometen mucho. No calles aquello que tú consideras es una injusticia. Ve siempre de la mano con la verdad y la justicia. Alguien que te ofendió y luego se alejó de ti sin disculparse, regresa ahora a pedir, a suplicar tu perdón. Números de suerte: 31, 45, 2 Palabra Sagrada: Cautela TAURO 20 de abril – 20 de mayo Es momento de aceptar verdades e ir al encuentro de aquello que tanto has deseado. No trates de ir en contra de tus sentimientos ya que solo lograrás mayores frustraciones. En el amor, alguien está esperando una respuesta o algún gesto que le indique que estás interesado. Números de suerte: 15, 41, 26 Palabra Sagrada: Aceptar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Todo lo que implique movimiento en tu vida está muy bien aspectado para ti. Envuélvete en la aventura de conocer nuevos lugares, exóticos y diferentes. Enriquécete culturalmente haciendo nuevas amistades y por medio de tus experiencias en la vida, viviéndola plenamente. Números de suerte: 23, 14, 50 Palabra Sagrada: Experiencia CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Expresa tu amor a la humanidad. No tomes las cosas tan en serio y ríete de aquello que no está en tus manos cambiar. Haz todo lo mejor que puedas con lo que la vida te ha dado y lograrás hacer maravillas. Diviértete sanamente y ocúpate más de dar que de recibir. Números de suerte: 11, 40, 3 Palabra Sagrada: Dar LEO 22 de julio – 22 de agosto Mantén todas tus vías de comunicación abiertas aun cuando lo que otros puedan decir de ti no sea lo que tú deseas escuchar. Es tiempo de cultivar la paciencia y la perseverancia. Te convertirás en tu propio crítico. Tú mejor que nadie sabrás lo que deseas y hacia dónde dirigirte. Números de suerte: 9, 11, 15 Palabra Sagrada: Perseverancia VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Ponte de acuerdo con tu pareja o socio antes de invertir, comprar o prestar dinero. No hagas nada a espaldas de nadie. Cuida esmeradamente de tus finanzas, de todo lo relacionado a tu trabajo, carrera y dinero. Sé más consciente de tus gastos para que te evites futuras complicaciones. Números de suerte: 37, 15, 20 Palabra Sagrada: Acuerdo LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Es tiempo de enterrar el pasado junto con todo lo negativo que pudo ocurrirte. Comienza cada día con más ánimo y fuerzas para enfrentar lo que sea. Regala o vende aquello que ya no necesitas para que tu equipaje en la vida sea liviano. Haz limpieza en tu hogar material y espiritual. Números de suerte: 12, 8, 19 Palabra Sagrada: Regalar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Estarás muy seguro de todo lo que hagas y digas, nada te hará cambiar de opinión. Tu palabra tendrá poder y llegará a los oídos de quien más te interesa. Los enemigos se rinden ante tu verdad. Recibirás muestras de agradecimiento por parte de aquellos que te conocen bien. Números de suerte: 13, 1, 49 Palabra Sagrada: Recibir SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Continúa adelante con tus planes y con mucha fe. No sigas perdiendo tu valioso tiempo tratando de aconsejar a quien no desea escuchar ni seguir consejos. Ocúpate en estos momentos de tus cosas, concéntrate en ti. Haz todo lo que esté a tu alcance por superarte y triunfar. Números de suerte: 46, 32, 18 Palabra Sagrada: Superación CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Se exalta tu habilidad para poder organizar y llevar a cabo eventos que serán todo un éxito. La suerte está de parte tuya. Gracias a la energía planetaria todo se te hará mucho más fácil y conveniente de realizar. Toma en cuenta la ayuda que te puedan ofrecer otras personas. Números de suerte: 8, 10, 4 Palabra Sagrada: Suerte ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Fomenta la unión entre tus seres queridos siendo tú el primero en dar el ejemplo expresándoles tu amor. Ellos te necesitan tanto como tú los necesitas a ellos. Exalta sus buenas cualidades. Revísalo todo doblemente, ya que estarás hoy algo olvidadizo y soñador a la misma vez. Números de suerte: 9, 33, 21 Palabra Sagrada: Fomentar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Es momento de poner en práctica tus ideas geniales, brillantes y demostrarle a otros lo que tú eres capaz de hacer. Ten fe, ábrete a los milagros y verás tus sueños hacerse realidad. Tu exaltada sensibilidad hacia el arte, la música y la buena lectura se enfatiza en el día de hoy. Números de suerte: 20, 16, 27 Palabra Sagrada: Demostrar Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 11 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.