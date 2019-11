Walter Mercado horóscopo del día para el 11 de noviembre Predicciones de Walter Mercado con el horóscopo del día y los números de la suerte. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Una decisión algo delicada en relación a un asunto sentimental, deberá de ser analizada. Las experiencias de otros te serán de gran ayuda. Confía en las palabras de alguien que labora cerca de ti pero no olvides que tus sentimientos deben ser validados. Dinero te llega inesperadamente. Números de suerte: 33, 12, 43 Palabra sagrada: Analizar TAURO 20 de abril – 20 de mayo No sigas dejando lo que tienes que hacer para después. Manifiesta tu creatividad y canaliza toda esa energía que llevas por dentro de una manera positiva. Mide tus palabras, no te lances precipitadamente a nada. Piensa bien lo que vas a decir antes de hablar. Sé más considerado. Números de suerte: 37, 5, 40 Palabra sagrada: Canalizar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Acepta la vida tal y como es y no idealices a otras personas. Poseerás valor y energía para acabar con todo lo inconcluso en tu vida. Préstale atención a todo lo que sueñes y anota todo detalle que llame tu atención ya que recibirás avisos para orientarte mejor en lo que deseas realizar. Números de suerte: 25, 14, 3 Palabra sagrada: Valor CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Sales ahora de viejos sentimientos de culpas y utilizas positivamente toda esa energía para crecer en el aspecto personal. Dejarás que cada cual asuma sus responsabilidades en relación a la familia y el hogar. Te dedicarás más tiempo a ti pues tu bien sabes que te lo mereces. Números de suerte: 13, 9, 44 Palabra Sagrada: Tiempo LEO 22 de julio – 22 de agosto Satúrate de valor, de energía. Fortalece la confianza en ti mismo, Leo. Únete a aquellas personas que te consideran y que saben apreciar lo que tú haces. Construye tu propia autoestima dándote el mérito que te mereces por los logros y triunfos que has obtenido hasta el presente. Números de suerte: 17, 10, 8 Palabra sagrada: Mérito VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Tu espíritu independiente y fuerte muchas veces te mantiene alejado de personas o relaciones que podrían aportar muchas cosas positivas a tu vida. Es momento de establecer relaciones profundas y perdurables en tu vida. No sigas brincando de un lado para otro como un pajarito sin control. Números de suerte: 29, 24, 16 Palabra sagrada: Establecer LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tus pensamientos se concentran ahora en todo lo que esté relacionado con tu hogar o familia. Te sentirás con deseos de cambiar o moverte a otro lugar. Se despierta tu espíritu aventurero y tanto tú como tu familia se envolverán en aventuras y viajes al extranjero. Números de suerte: 21, 7, 31 Palabra sagrada: Mover ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Controla todo tipo de fanatismo y las exageraciones. Mantente física y mentalmente activo. No permitas que la rutina te domine y despierta del letargo que tú mismo te has creado. Es tiempo de poner en acción tus proyectos. Ve en busca de personas organizadas y contágiate con su energía. Números de suerte: 8, 33, 2 Palabra sagrada: Despertar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Cuida el área en que trabajas, mantente informado. No te lances en nuevas empresas por el momento. Desarrolla paciencia. Continúas muy impulsivo en todo lo que dices y haces. Se impone que controles tus emociones si es que deseas tener un día tranquilo y en paz contigo mismo. Números de suerte: 9, 5, 33 Palabra sagrada: Control CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Recarga tus baterías emocionales para que estés claro mentalmente y puedas tomar decisiones inteligentes. Sé sincero y habla de corazón con quien te afecta, te obstaculiza o te paraliza. Que nada te atemorice o te espante ya que todo lo que sucede en tu vida es porque te conviene. Números de suerte: 5, 30, 21 Palabra sagrada: Sinceridad ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tienes muchos planes en tu mente y no sabes por dónde empezar. Organízate pero sin prisa. Ve en busca de consejo, de ayuda, de orientación y encontrarás la respuesta que estás buscando. Pide con fe a tus Ángeles, a tus seres de luz para que te guíen por el camino correcto. Números de suerte: 7, 18, 4 Palabra sagrada: Pedir PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Entras en un periodo de autoevaluación de reconocimiento personal. Rompes con algo que has estado haciendo por muchos años y que aunque te ha dejado buenas ganancias económicas, no te satisface en el plano personal. Buscaras ahora mayor estabilidad en tu vida. Números de suerte: 28, 25, 1 Palabra sagrada: Buscar Advertisement EDIT POST

