Walter Mercado horóscopo del día para el 11 de diciembre

ARIES 20 de marzo – 19 de abril Ahora creces en conocimiento humano y esto te hace entender el comportamiento de los que están a tu alrededor. Respeta el derecho de opinar de tu pareja. Tus relaciones personales han cambiado mucho y seguirán cambiando. Ten presente que todo cambio es un nuevo comienzo. Números de suerte: 7, 21, 11 Palabra Sagrada: Derecho TAURO 20 de abril – 20 de mayo Te llegará dinero de fuentes inesperadas y podrás ponerte al día en tus deudas. Un aire de misterio te rodea haciéndote ver más interesante. Tu intuición te guiará por el camino correcto. Sentimientos ocultos, raíces del pasado vuelven a surgir pero esta vez bajo una nueva perspectiva. Números de suerte: 3, 20, 44 Palabra Sagrada: Guiar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Encontrarás resistencia ahora de parte de muchos pero tú sabrás controlar los ánimos y al final te darán la razón. Serán muchos los que se asombrarán de tu gran independencia e iniciativa. La transformación es la clave de tu vida. Te despojas de viejos hábitos y creencias. Números de suerte: 36, 20, 48 Palabra Sagrada: Despojar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio La comunicación con tu pareja se intensifica y será muy importante para ti eso que ella o él tenga que decir. Es momento de negociar, aclarar y explorar juntos nuevas alternativas a problemas o diferencias. Escucha con mucha atención. Números de suerte: 10, 1, 3 Palabra Sagrada: Explorar LEO 22 de julio – 22 de agosto Lo financiero no te quitará el sueño, Leo. Trabajarás ahora en lo que te gusta, ganaras más dinero y tendrás merecidos reconocimientos. Aprovecha tu buena racha para cimentar tu presente y pensar seriamente en el futuro. Confía en que estarás protegido por fuerzas invisibles y poderosas. Números de suerte: 19, 42, 31 Palabra Sagrada: Ganar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Expande tus horizontes, Virgo. No hay verdades absolutas y tú no debes de imponer tus creencias en aquellos que comparten tu diario vivir. Busca reconocimientos a través de tus obras y hechos. Cuídate, vigila la velocidad en la carretera. Planifica con mucha anticipación todo viaje. Números de suerte: 50, 2, 22 Palabra Sagrada: Planificar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Sales ahora de angustias, de penas calladas y de ataduras perjudiciales. Arte, belleza, cultura y contacto con extranjeros te traerán buena suerte y una nueva visión de la vida. Espera mucho de tus pocos pero buenos amigos. Invitaciones sociales no te faltarán ahora. Números de suerte: 11, 15, 40 Palabra Sagrada: Cultura ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Ha llegado elmomento de reevaluar el rumbo que está llevando tu vida y ver si te encuentras en la dirección correcta. Toma en cuenta tu capacidad y también tus limitaciones a la hora de envolverte en algo que requiera más de lo que puedes dar. No te apresures en nada. Números de suerte: 8, 15, 32 Palabra Sagrada: Capacidad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Ten el valor de aceptar los errores y atrévete a pedir perdón. Entierra el orgullo, no seas tan testarudo. Estarás hoy imantado de magia y sensualidad, lo que te ayudará mucho en el momento de la conquista y te llevará a disfrutar el romance y la pasión. Números de suerte: 6, 22, 12 Palabra Sagrada: Aceptar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Todo lo que tenga que ver con computadoras o equipo de alta tecnología podría verse temporeramente afectado hoy. La comunicación en tus relaciones sentimentales juega un papel importante. Tendrás que repetir y corregir tus palabras para que tu mensaje llegue claro. Números de suerte: 4, 38, 25 Palabra Sagrada: Repetir ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Excelente periodo para analizar y profundizar en tus metas y objetivos. Continúa limpiando tu hogar y tu vida. Las dudas se disipan y vences a aquellos que tratan de hacerte daño. La ley del karma se cumple y tus buenas obras serán recompensadas con mucha energía positiva. Números de suerte: 18, 9, 3 Palabra Sagrada: Analizar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Irradiarás belleza, salud y energía hoy. Serás el centro de atención, Piscis. Tu magnetismo personal, tu atractivo están muy fuertes por lo que aprovecha y utilízalos a tu favor. En el plano del amor y del romance, por el momento, no hay intenciones de llegar a nada serio pero sí deseos de ir de flor en flor. Números de suerte: 5, 14, 9 Palabra Sagrada: Irradiar

