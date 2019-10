Walter Mercado horóscopo del día para el 10 de octubre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Organízate en todos los aspectos de tu vida. Busca respuestas a todo aquello que te inquieta mentalmente y que deseas resolver o superar en la vida. Sitúate en el lugar que quieres estar y no permitas que sean otros los que vengan a decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Números de suerte: 9, 35, 21 Palabra Sagrada: Buscar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Llamarás poderosamente la atención por medio de la seguridad que tienes en ti mismo. Uniones, amistades y relaciones se enfatizan. Tu vida social recibe esa chispa Divina, lo que te impulsará a hacer planes de viajes y a ponerte en contacto con todos aquellos que conoces en el extranjero. Números de suerte: 33, 26, 15 Palabra Sagrada: Impulso GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Comunica tu verdad con amor. No esperes a que adivinen lo que estás pensando. Controla tu impulsividad y ten presente que las peleas o discusiones no conducen a nada positivo. Es mejor negociar y llegar a acuerdos en especial con aquellos que laboran junto a ti. Números de suerte: 22, 10, 20 Palabra Sagrada: Acuerdo CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Presta mayor atención a tus planes o proyectos ya que toda disciplina que desarrolles te ayudara grandemente a armonizar tu vida. Lo social cobra fuerza, intensidad. Encontrarás quien te ame y quien te odie también. Evita la compañía de seres problemáticos o difíciles. Números de suerte: 10, 7, 23 Palabra Sagrada: Evitar LEO 22 de julio – 22 de agosto Asuntos relacionados con las finanzas se enfatizan. Aprovecha para poner al corriente tus cuentas. Asesórate correctamente en cuándo, cómo y dónde debes de invertir tu dinero. En el amor, despertarás la pasión en tu pareja y te convertirás en esa persona especial y única del ser amado. Números de suerte: 43, 20, 17 Palabra Sagrada: Asesorar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Comienza a edificar tu presente y tu futuro sobre bases sólidas, firmes, estables. Libérate de las preocupaciones e invierte tu preciado tiempo en tu presente, en el aquí y el ahora. Tú tienes potencial para salir adelante y triunfar. Medita, escucha tu voz interior. Números de suerte: 41, 7, 38 Palabra Sagrada: Presente LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Te recuperas tanto física como emocionalmente. Desarrollas milagrosamente mayor resistencia a enfermedades o problemas físicos. Lo espiritual juega un papel importante en tu bienestar personal. Escucha lo que te dicta el corazón. Conéctate con la energía Universal. Números de suerte: 6, 18, 3 Palabra Sagrada: Conectar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Pon tus ideas o planes en orden. Encontrarás en el día de hoy mayor cooperación de parte de amigos y familiares que te alentarán en todo aquello que emprendas. No faltes a tus promesas. Sigue adelante con tu dieta y ejercicios y te aseguro que tendrás menos problemas de salud. Números de suerte: 30, 5, 22 Palabra Sagrada: Promesa SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Comienza a darle forma a ese proyecto que por largo tiempo ha estado dormido. ¡Adelante, Sagitario! Lo impredecible en el amor te sacude fuertemente. Saldrás de lo viejo y lo caduco. Tu sensibilidad se agudiza llevándote a experimentar en tu vida mayor energía, alegría y belleza. Números de suerte: 40, 9, 25 Palabra Sagrada: Experimentar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Préstale atención a aquellos que comparten contigo tu diario vivir. Tu buena voluntad y tus deseos de triunfar serán la combinación perfecta para el éxito. Te estás exigiendo demasiado en relación a tu trabajo y esto te llevará a perder la prospectiva de lo que realmente te conviene. Números de suerte: 50, 4, 31 Palabra Sagrada: Triunfo ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Sabrás quién es quien en tu vida en relación a tu mundo sentimental. Podrás seleccionar sabiamente, si es que no tienes pareja, a esa persona especial que sepa darte tu lugar, que te respete y que te ame intensamente. Llegó el momento de que tus sueños de amor se hagan realidad. Números de suerte: 12, 1, 27 Palabra Sagrada: Seleccionar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Dirige tu energía hacia lo positivo. Mantente al margen de todo problema que puedan tener personas allegadas a ti. Concéntrate en lo tuyo por el momento y no juzgues a nadie por lo que opinen los demás. Ten presente que existen dos caras de la misma moneda y que cada cual tiene su versión. Números de suerte: 5, 18, 46 Palabra Sagrada: Margen Advertisement EDIT POST

