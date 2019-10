Walter Mercado horóscopo del día para el 1 de octubre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Hay una tregua en el amor al éste pasar por una prueba. No quieras imponer tu forma de pensar en otros. El querer compartir tu buena suerte con otros te brindará buenos beneficios económicos Tu actitud desprendida para con los demás, te mantendrá siempre en situación favorable. Números de suerte: 17, 26, 14 Palabra sagrada: Beneficio TAURO 20 de abril – 20 de mayo Teestableces sobre bases firmes y cultivas la armonía y la comprensión hacia tus seres queridos. A los que cometen errores y piden tu ayuda, tómate el tiempo para enseñarles cómo se hacen las cosas correctamente, como tú solo sabes, con mucha paciencia, determinación y perdón. Números de suerte: 7, 29,22 Palabra sagrada: Paciencia GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Conseguirás todo lo que deseas y en el momento que lo quieras. Tú eres capaz de expresar tus ideas con talento y creatividad. Hay mucho poder, magnetismo y pasión en tu ambiente. Exige que te den lo que te corresponde por tu trabajo y esfuerzo. Tu autoestima se encuentra exaltada. Números de suerte: 19,13, 28 Palabra sagrada: Conseguir CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Confía solo en ti, en lo que tú puedes lograr para tu felicidad sin depender tanto de lo que otros te pueden dar. Disfruta de lo que tienes en estos momentos y saborea cada momento de la salud y el amor que la vida te regala. Aceptando lo que no puedes cambiar encontrarás la paz espiritual. Números de suerte: 2, 16, 5 Palabra sagrada: Saborear LEO 22 de julio – 22 de agosto Se imponerecuperar tu equilibrio emocional y ahora puedes contar con el respaldo de personas cercanas a ti. Cuando las cosas no te gustan tu ambiente se pone tenso y muy cargado. Todo depende de cómo te sientas para poder hacer las cosas bien y que todo te salga como lo has planificado. Números de suerte: 36, 50, 7 Palabra sagrada: Recuperar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Las estrellas te dan la energía suficiente para empezar, recuperar y crear todo lo bueno que deseas para ti. Esta manera de pensar te llevará también a cuidar de tu salud haciendo más ejercicios al aire libre, comiendo saludablemente y siguiendo las recomendaciones médicas. Números de suerte: 5, 11, 17 Palabra Sagrada: Salud LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre No pierdas tus estribos por cosas que no tienen importancia. Ajusta toda decisión a la realidad del momento. Mucho trabajo y exigencias familiares te han mantenido muy ocupado y lleno de responsabilidades, te hace falta un merecido descanso. Busca tu retiro espiritual. Números de suerte: 15, 1, 3 Palabra sagrada: Ajustar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Estás romántico y muy sentimental. No tomes muy en serio las bromas de mal gusto. Todo reto u obstáculo que se presente en tu felicidad familiar y profesional lo superarás sin mayor dificultad. Hay mucha energía positiva a tu alrededor. Te unificas con aquellos seres que amas. Números de suerte: 9, 4, 33 Palabra sagrada: Energía SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Es importante terminar con asuntos pendientes y darle punto final a todo lo que se interponga en tu felicidad. Tienes el valor que necesitas para lograr imposibles especialmente en tu área de trabajo o profesión. Poco a poco lograrás tus objetivos si sigues cultivando tu mundo social. Números de suerte: 2, 11, 28 Palabra sagrada: Cultivar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tu palabra será creativa y convincente y podrás pedir lo que quieras ya que lo conseguirás. La energía de los planetas te hace ser más sociable y agradable al comunicarte. Aunque te ataquen y no estén de acuerdo contigo saldrás victorioso de cualquier debate o confortación. Números de suerte: 30,15, 12 Palabra sagrada: Victoria ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Si buscasapoyo, lo encontrarás en tu lado espiritual y la confianza que tengas en ti mismo. Amigos y familiares también dirán presente en lo que necesites. Tu opinión sobre un problema familiar será la clave para resolver el mismo. Todo se concentra ahora en hacerte la vida más fácil. Números de suerte: 11, 18, 2 Palabra sagrada: Opinión PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Revisa tus cosas de valor y pon mucha atención a todo a tu alrededor. Si es posible reduce tus actividades, toma un descanso. Ten paciencia a la hora de viajar o al planificar alguna actividad. Posibles demoras y algunos contratiempos te harán cambiar de planes a última hora. Números de suerte: 10, 30,17 Palabra sagrada: Reducir Advertisement EDIT POST

