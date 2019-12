Walter Mercado horóscopo del día para el 1o de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Aries tiene una gran virtud y es que no guarda rencor y perdona rápidamente, pero olvidar, nunca. Llevas heridas o tesoros en el corazón, huellas en el alma que nadie las podrá borrar porque son parte fundamental de tu aprendizaje en esta vida. Perdónate por tus errores y no los repitas. Tu Afirmación de hoy: "Cada día tengo la oportunidad de ser mejor". Números de suerte: 4, 33, 18 Palabra Sagrada: Aprendizaje TAURO 20 de abril – 20 de mayo La gran cualidad de Tauro es su fidelidad. Eres fiel a tu pareja y a todo aquello que es importante para ti. El compromiso, la lealtad, el ganarte la confianza de quien amas, es importante y así mismo lo exiges para ti. Si no te brindan constante atención y halagos, buscarás quien te los dé. Tu afirmación de hoy: "Soy fiel a mis principios y a todo lo que amo". Números de suerte: 5, 45, 32 Palabra Sagrada: Fidelidad GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Géminis necesita de estar rodeado de gente con buena vibra. Un buen sentido del humor e inteligencia son suficientes para que te fijes en una persona. Necesitas que te hablen y también que te escuchen. Recuerda siempre ser tú miso y no cambiar por complacer a otros. Tu afirmación de hoy: "Soy un ser único, especial y bendecido"

Números de suerte: 9, 57, 37 Palabra Sagrada: Comunicación CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tu amor y apoyo es incondicional cuando alguien gana tu corazón. Tu sentido de protección es muy fuerte, tanto así, que puedes dañar tu relación con la persona especial. Busca un punto medio. Permite que los demás tomen decisiones y asuman las consecuencias. Tu afirmación de hoy: "Acepto a las personas como son". Números de suerte: 29, 44, 18 Palabra Sagrada: Protección LEO 22 de julio – 22 de agosto Leo es todo amor y generosidad. Tú das de tu tiempo y compartes de lo que tienes a manos llenas. Te gusta el romance y ser cortejado. Debes de trabajar en no tomar nada de lo que te digan o hagan de forma personal, por el contrario, trátalos con mucho amor. Tu afirmación de hoy: "Yo tengo control sobre mis emociones". Números de suerte: 9, 45, 21 Palabra Sagrada: Control VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Virgo vive para guiar a quienes ama. Se esmera por brindarles consejos y apoyarlos en todo lo que necesiten. Así como cuidas de tu seguridad financiera, estabilidad emocional y salud física, también lo haces por los tuyos. Tus buenas acciones te hacen crecer espiritualmente. Tu afirmación de hoy: "El poder de Dios esta en mi" Números de suerte: 35, 10, 11 Palabra Sagrada: Apoyo LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tú representas el balance y la justicia, por ello siempre tratas de llevar todo asunto delicado con armonía y paz. Los conflictos no son para ti. Eres feliz siempre que la comunicación, cooperación y el compromiso sean parte de tu relación de pareja y con las demás personas. Tu afirmación de hoy: "Dejo que el orden divino actúe". Números de suerte: 30, 44, 18 Palabra Sagrada: Paz ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Tú eres sensualidad y pones pasión al expresarte. Algunos escorpiones ni se han dado cuenta de lo mucho que atraen o llaman la atención donde quiera que estén. Los celos y tu sentido de posesión son tus peores enemigos al momento de estar en una relación de pareja. Tu afirmación de hoy: "Soy como un imán para atraer la buena suerte". Números de suerte: 30, 44, 18 Palabra Sagrada: Atracción SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Tu espíritu libre te hace ser más aventurero y a tomar riesgos en asuntos personales como profesionales. Eres más abierto a respetar otras opiniones como también al aceptar la voluntad de otros siempre y cuando no te afecte a ti. Esto te hace merecedor de un gran y verdadero amor. Tu afirmación de hoy: "Me amo y me aman". Números de suerte: 22, 1, 15 Palabra Sagrada: Respeto CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Hay tres temas importantes para ti y que valoras en otras personas también: estabilidad, seguridad personal y ser responsable. En el amor practicas el lema de quien persevera triunfa, así tengas que estar años soportando lo insoportable. En esa lucha te enfermas. Tú mereces recibir amor del bueno. Tu afirmación de hoy: "Recibo amor a caudales". Números de suerte: 2, 14, 49 Palabra Sagrada: Amor ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero La alegría de vivir te define, Acuario. Nadie tiene permiso para hacer tu vida una de "cuadritos". Nadie puede amargar tu existencia, por el contrario, debe endulzarte y complacerte en todo. Tus talentos creativos hacen de tu existencia una diferente cada día. Dejas huella en el corazón de muchos. Nadie te olvidará. Tu afirmación de hoy: "Vivo en paz y armonía con el mundo". Números de suerte: 3, 19, 44 Palabra Sagrada: Alegría PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Siempre eres muy admirado por ser sensible y sacrificado. A ti te cuesta decir no. Quien te hace feliz debe de valorar estas cualidades en ti. Te gusta ser reconocido. Evita a toda costa todo aquello que te deprime y dedícate a ser feliz. El amor, el respeto y la amistad no se compran, se ganan. Tu afirmación de hoy: "Vivo enamorado de la vida y sus bendiciones". Números de suerte: 55, 20, 1 Palabra Sagrada: Valor

