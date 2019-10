Resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Venus entra en Escorpio Resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Venus entra en Escorpio By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este martes 8 de octubre el planeta Venus entra en el signo de Escorpio. Momento propicio para las relaciones más profundas. Los romances fugaces y aventuras sin importancia pasarán un segundo plano. La posición de Venus, planeta que rige el amor y la sensualidad, enciende las pasiones y la energía sexual. Sin embargo, en este tiempo, más que dejarnos llevar por los impulsos buscaremos las relaciones con sentido y solidez que puedan soportar el paso del tiempo. ¡Mira lo que te deparan los astros para la semana del 8 al 14 de octubre con el resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado! ARIES

20 de marzo – 19 de abril Venus se ubica en tu casa octava. Toda relación de pareja será más intensa, romántica y sensual. Así como atraerás el amor, así atraerás también el dinero que te llegará por medio de tu pareja bien sea de negocio o sentimental. La Luna llena del domingo 15, altera tus pasiones y sexualidad. Iras tras el amor, reconciliación, despertando nuevamente la llama del deseo con tu pareja. La energía de la luna te pone nostálgico, sensible, altera tu ánimo. TAURO

20 de abril – 20 de mayo Venus derrama su energía positiva en las lides del amor. Toda unión o matrimonio está muy favorecido. La Luna llena en el fuego de aries te vuelve aún más sensible a todo y muy emotivo. Tu sensualidad y magnetismo personal atrae como un imán, serás quien conquiste y no el conquistado. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Venus, en tu casa de la salud, te lleva a recuperarte rápidamente de cualquier achaque que te esté afectando. Aun así, mantente al tanto de todo aquello que te beneficie en salud. La Luna llena te mantendrá aislado de tu grupo de amistades el domingo. En tu mente existen pensamientos negativos que te hacen pensar mal de aquellos que más te quieren. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Venus se mueve hacia tu quinta casa del zodiaco, dotándote de encanto y carisma para conquistar hasta el más difícil de los corazones. La Luna en el elemento fuego enciende tu deseo de competir y ser el mejor en tu trabajo o profesión. LEO

22 de julio – 22 de agosto Se mueve Venus hacia tu cuarta casa del zodiaco, la del hogar. Energía y sentimiento se mezclan para que puedas disfrutar de tu familia como nunca antes. La Luna llena de mucha energía positiva para ti. Momento ideal para llenarte de buena vibra. Visita la playa, rio o cualquier cuerpo de agua. VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Poseerás el don de cautivar a otros con tu palabra ahora que Venus, el planeta del amor y la belleza, se mueve a tu casa que rige la comunicación. La luna llena del domingo 16, es ideal para hacer una magia o ritual para todos, en especial para ti virgo. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Venus entra en tu casa del zodiaco que rige el dinero. Recibirás ahora ofertas o nuevas oportunidades para progresar financieramente. La Luna llena en tu mansión del amor, uniones y asociaciones. Paciencia y mucho amor con tu pareja o persona de interés. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Las puertas del amor se abren para ti ahora que Venus, el planeta del amor y la amistad, entra en tu primera casa. La luna resalta tus pasiones, el impulso a lo prohibido y secreto. Todo asunto delicado debe de hablarse para el próximo fin de semana. SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre Venus, en tu casa de la espiritualidad, te dotará de compasión y amor por los demás. Irás tras aquello que deseas de corazón y no habrá barreras que no puedas vencer. El amor te exige grandes pruebas lealtad y compromiso. Cuida tu salud, en especial tu piel y huesos.

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Venus viene al rescate creando circunstancias favorables en tu lugar de trabajo. Fluye con la corriente y no comentes aquello que no conoces bien. Evítate problemas. La luna llena altera el ambiente en tu núcleo familiar, en especial con la figura materna. Es necesario mantener la calma y que seas tu quien controle todo problema o aclare malos entendidos.

ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Venus favoreciendo para ti todo aquello que tenga que ver con empresas, negocio o vida profesional. Estarás en las de trabajar en armonía con los demás. Jefes o superiores te apoyarán en tus decisiones.

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo Venus te abre los caminos del amor. Excelente periodo para buscar pareja y disfrutar todo lo que sea belleza y naturaleza. La Luna te inclina a complacer tus gustos. En el amor sé detallista. Advertisement EDIT POST

