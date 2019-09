Walter Mercado: 5 consejos brillantes para vivir feliz Mira los consejos brillantes de Walter Mercado para vivir más feliz y alcanzar la paz interior. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En plenas celebraciones de sus 50 años de carrera Walter Mercado, astrólogo de cabecera de People en Español nos da sus consejos para una vida mejor. ¿Y quién mejor que él para guiarnos? 1 Ayúdate a ti mismo

Practica yoga y meditación, mejor dieta y no te angusties por lo que no puedes solucionar”, asegura a People en Español el nacido en Puerto Rico. “No actúes el papel de Dios y le quieras solucionar los problemas a todo el mundo. 2 Ayuda a los demás

“Ayudar a otros nutre su alma. He ayudado a los niños con cáncer en México, he fundado un orfelinato en Brasil porque ahí parecen muchos niños tirados en la puerta. Mi labor ha sido siempre en la sombra, hacer el bien por alguien, actos de caridad que no se hacen para show o para televisión. Lo hago porque me satisface enormemente”. 3 Vive en el presente

“Desde niño mi mamá me decía: ‘Vive de día a día y verás que nunca tendrás edad. Si hoy es divino, mañana será mejor. Vive hoy intensamente’,” recuerda de los consejos de su madre (aquí con él en un retrato familiar). 4 Te Fe

“El universo conspira para que todos los que tengan fe, perseverancia, pasión, dedicación y esfuerzo logren todos sus sueños”. 5 Abre tus ojos a la vida

“Me entristece que la gente piensa que la vida es levantarse, lavarse los dientes, bañarse, ir a trabajar y regresar a la casa a ver televisión. ¡La vida tiene tantas cosas bellas que ver! Hay que verla con ojos de niño, no con ojos caducos.“ Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Walter Mercado: 5 consejos brillantes para vivir feliz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.