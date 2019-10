Tu color de la suerte y tu animal sagrado para Noche de Brujas Conoce lo que te deparan los astros para esta Noche de Brujas con el horóscopo por Walter Mercado. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES

20 de marzo – 19 de abril En esta noche de brujas viste de rojo y lleva contigo un diente de ajo para protegerte de la maldad y la brujería. Números de suerte: 8, 33, 29

Palabra Sagrada: Unión TAURO

20 de abril – 20 de mayo Los colores verdes y marrones para tu disfraz en esta noche de brujas, son los que te traen la buena suerte. Números de suerte: 14, 20, 43

Palabra Sagrada: Descansar GEMINIS

21 de mayo – 20 de junio Esta noche de Brujas, tus colores son amarillo y negro como las abejitas, que te traen buena suerte. Números de suerte: 1, 39, 13

Palabra Sagrada: Transformar CANCER

21 de junio – 21 de julio Esta noche de brujas, viste de blanco o plateado y lleva una figura de un sapo ya que son los animales de este signo que recogen las malas influencias. Números de suerte: 38, 14, 5

Palabra Sagrada: Diversión LEO 22 de julio – 22 de agosto Esta noche de Brujas, prepara una fogata, escribe en un papel tus problemas y quémalos. Los perritos son de buena suerte para ti. Números de suerte: 51, 1, 28

Palabra Sagrada: Actitud VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Vístete de crema o bronce esta noche de Brujas y lleva contigo una figurita de conejo. Números de suerte: 12, 6, 34

Palabra Sagrada: Tacto LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Viste de rosado o azul cielo y no dejes de llevar una pluma de pavo real para la buena suerte en esta noche de brujas. Números de suerte: 26, 8, 41

Palabra Sagrada: Solución ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Los gatos negros son de este signo y no debe faltar alguna figura que le represente en tu hogar esta noche de brujas. Números de suerte: 28, 10, 9

Palabra Sagrada: Estabilidad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre El color azul turquesa es tu color de suerte, en esta noche de brujas, así como los elefantes como el animal de suerte. Números de suerte: 40, 7, 1

Palabra Sagrada: Salud CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero El búho y las lechuzas son tus animales de suerte indispensables en esta noche de brujas, al igual que vestir de negro para la buena suerte. Números de suerte: 35, 20, 9

Palabra Sagrada: Corregir ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Disfruta de esta noche de brujas. Los ratoncitos y los animalitos pequeños son de buena suerte al igual que vestir del color violeta. Números de suerte: 19, 2, 36

Palabra Sagrada: Disfrutar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Los caracoles y los inciensos de pacholí no deben faltar en esta noche de brujas. Viste de azul y verde mar para la buena suerte. Números de suerte: 16, 9, 11

Palabra Sagrada: Recompensa

