Tu árbol protector según tu signo zodiacal

De acuerdo al horóscopo celta a cada signo del zodiaco le corresponde un árbol que lo representa y protege, ¡descubre cuál es el tuyo!

Aries-Aliso

Tu árbol es el aliso y su nombre mágico es "el líder".

Tauro-Fresno

Tu signo celta es el fresno y su nombre mágico significa "el amor".

Géminis-Espino

Tu árbol es el espino y su nombre mágico significa "el mensajero".

Cáncer-Acebo

El árbol que te rige es el acebo y su nombre mágico es "lo sagrado".

Leo-Avellano

Tu signo celta es el avellano y su nombre mágico es "el poder".

Virgo-Vid

Tu árbol celta es la vid y su nombre mágico "la gentileza".

Libra-Hiedra

El signo celta para ti es la hiedra y su nombre mágico "la armonía".

Escorpio-Caña

El árbol que te rige es la caña y su nombre mágico "el magnetismo".

Sagitario-Saúco

Tu signo celta es el saúco y su nombre mágico "la plenitud".

Capricornio-Abedul

Tu árbol es el abedul y su nombre mágico "la confianza".

Acuario-Serbal

Tu signo celta es el serbal y su nombre mágico "la creatividad".

Piscis-Sauce

Tu signo celta es el sauce y su nombre mágico "la emoción".

