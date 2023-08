La superluna Esturión en Acuario y la Superluna Azul en Piscis, ¡mira cómo impactarán a tu signo! Estos dos eventos extraordinarios nos "moverán el tapete", según explica El Niño Prodigio. "Es hora de aprender a perdonar y cerrar ciclos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Superluna esturión 2023 Credit: Gary Hershorn/Getty Images Este agosto será inolvidable para los amantes de los fenómenos astrológicos pues en este mes tendremos dos superlunas en el mismo mes. La primera ha dado comienzo ya este 1 de agosto y es la llamada Luna Esturión, denominada así por el Old Farmer's Almanac en honor a la temporada en que tradicionalmente se recogían los peces de dicha especie en los grandes lagos de Norteamérica y Champlain, en Vermont. Pero esta Luna Esturión será muy especial pues será una superluna que aparecerá llena durante tres días: desde horas tempranas de la mañana hasta la mañana de este jueves, según indica la NASA. "La Superluna de Esturión en el signo de Acuario te hace un llamado a dejar atrás conflictos que no aportan nada a tu vida", aseguran El Niño Prodigio, astrólogo de People en Español. "Es hora de aprender a perdonar y cerrar ciclos". "El plenilunio en Acuario nos traerá una energía que nos va a dar una cantidad de revelaciones para que nos asomemos al futuro sin miedo", añade al famoso vidente. "Les recomiendo que aprovechen esta oportunidad para romper todas las cadenas que los atan y que no los dejan moverse con libertad para alcanzar sus sueños. Para lograr una renovación completa de tu ser, te va a ayudar un montón relacionarte con gente y trabajar en equipo". El segundo gran evento que nos regalará el firmamento es la llamada Luna Azul, que también será una superluna y que además se aparecerá en el firmamento en su posición más cercana al planeta Saturno, según indica la NASA. "Esta será una Superluna Azul en Piscis", explica El Niño Prodigio. "Dedícate una noche especial ti. Por ahí dicen que la luna es la mejor consejera". La Superluna Azul ocurrirá un día después de que Urano entre en posición retrógrada. "[Será] momento de revisar tus acciones", aconseja el famoso vidente. La superluna Azul será visible durante tres días a partir de las 8:42 p.m. EST del 30 de agosto. Este rarísimo fenómeno no volverá a ocurrir en más de 9 años. Esta será también la superluna más grande y más brillante del 2023. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Qué son las superlunas? Las superlunas se producen cuando el satélite natural está en su posición más cercana a la Tierra, haciéndolas particularmente grandes y espectaculares. Las superlunas también provocan fuertes cambios en el planeta, generando el poderoso fenómeno conocido como "Rey de las Mareas". Según el diario The Wall Street Journal dicha fuerza es tan grande que incluso fue aprovechada por ingenieros del Canal de Suez para liberar un buque de carga que quedó varado en dicha vía en el 2021.

