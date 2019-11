Signos que triunfarán en el amor esta semana según los astros Descubre los signos que triunfarán en el amor esta semana según tu horóscopo. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los recientes eventos astrales, como el tránsito de Mercurio frente al sol y la Luna llena de Tauro han provocado una serie de cambios que afectan de formas distintas a cada signo. Particularmente la Luna llena en Tauro arroja una luz intensa al aspecto de las relaciones y la sensualidad debido a que Venus es el planea regente de dicho signo. Bajo dicha influencia se acrecenta la sensualidad y la búsqueda de los placeres del cuerpo. Esta Luna influirá principalmente a los signos fijos: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Descubre aquí qué y cómo se verán afectados algunos signos esta semana y cuáles triunfarán en el amor: ARIES

20 de marzo – 19 de abril El amor será tu refugio y tu salvación. Disfrutarás de excelente compañía y sacarás tiempo para gozar de tu soledad. Concéntrate, medita y envía la energía del amor a todo tu cuerpo, a través de tus células. Siente la presencia de Cristo en tu interior sanándote y bañándote de amor. [El día 20] un nuevo amor, un nuevo romance volverá a encender las llamas de la pasión en ti. Si tienes pareja, espera de la misma dosis masivas de atenciones y excitantes encuentros. Déjate querer y disfruta de las delicias del amor. Tus palabras, dulces, sensuales serán el arma más efectiva para seducir a tu pareja. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Piensa positivamente y verás como dinero, salud y amor no te faltarán. Se impone tu libertad de expresión artística y tu crecimiento espiritual. Realiza que el mejor momento para crear, amar y vivir es hoy. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Tus relaciones amorosas mejoran ya que ahora estas más cariñoso y complaciente con tu pareja. Cultiva tus dotes sociales. Invita personas claves que puedan ayudarte en tus proyectos y comparte con ellos tus ideas. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Un aire de misterio te rodea haciéndote ver más interesante. Tu intuición te guiará por el camino correcto. Sentimientos ocultos sacuden las raíces del pasado y es posible que un viejo amor regrese a tu vida. El domingo [17] es para comenzar algo nuevo junto a tu pareja o socio. Eres un ser muy amoroso y creativo. Te gusta complacer al ser que amas. PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo Te guiarás por caminos de prosperidad, paz y amor. Nada aparentemente negativo podrá obscurecer tu hermoso panorama. En el amor no estarás solo ya que tendrás a tu lado exactamente lo que te mereces, mucho amor. Buen momento para estrechar todo lazo afectivo. Advertisement EDIT POST

