Signos que triunfarán en el amor esta semana Descubre los signos que triunfarán en el amor esta semana según tu horóscopo por Walter Mercado. La semana que se avecina está llena de eventos astrales que afectarán a los signos en el dinero, el trabajo, el amor y la salud. El 22 de noviembre el Sol entra en el signo de Sagitario. Y el día 25 Venus entra en el signo de Capricornio ¿qué significa esto? Primero que nada, la influencia del Sol en Sagitario nos llevará a enfocarnos en nuestra necesidad de conexión íntima y personal con nuestra pareja o con nosotro mismos. La llegada de Venus a Sagitario hace que nos mantengamos ecuánimes y con cabeza fría en cuanto a nuestras relaciones amorosas respecta. Nos tomaremos nuestros sentimientos muy en serio y nos tomaremos nuestro tiempo a la hora de acercanos o abrirnos a los demás. Descubre aquí qué signos triunfarán en el amor esta semana según el horóscopo semanal por Walter Mercado: TAURO

20 de abril – 20 de mayo Te conviene asociarte en negocios y también en el amor. La luna fomenta el romance para ti, Tauro. LEO

22 de julio – 22 de agosto En el amor te encuentras más atractivo que nunca. Uniones, matrimonio y romances tocan a las puertas de tu corazón y estos podrían ser con un extranjero. SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre En el amor los positivos pondrán su vida romántica en claro y formalizarán uniones. Si ya son felices en la unión que llevan, tendrán una segunda y romántica Luna de Miel. CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Cambiarás a enemigos en aliados ahora que Venus, el planeta del amor, entra en tu signo. Se acabará todo lo falso en tu vida. No dependerás de nadie para ser feliz. ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Tus sacrificios personales por amor y por familia se verán recompensados. En el amor, todo marcha como tú has querido que sea. Hermanos necesitan más de tu comprensión y apoyo. Advertisement

