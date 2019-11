Los signos que tendrán más suerte en el dinero y el trabajo esta semana Descubre qué signos tendrán más suerte en el dinero y el trabajo para la semana del 18 al 25 de noviembre. By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este martes 19 de noviembre el planeta Marte, Dios de la guerra, entre en el signo de Escorpio. Bajo la influencia de Marte nos sentiremos listos para conseguir todo lo que nos propongamos, la clave está en enfocarnos en nuestras metas. Tendremos una mente perseverante, enfocada y fuerte. Es un momento ideal para afrontar las crisis, de hecho, buscaremos esos aspectos de nuestras vidas que están en desorden o incluso caos para intentar arreglaros de una vez por todas ¡Es momento de ganar! ¡Mira si tu signo está entre los afortunados de esta semana! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Haz una lista de tus resoluciones y cúmplelas tan pronto te sea posible. Piensa positivamente y verás como dinero, salud y amor no te faltarán. Se impone tu libertad de expresión artística y tu crecimiento espiritual. Números de suerte: 14, 5, 23 LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Marte te pone en aviso sobre cómo invertir y gastar tu dinero. Si sales a compartir con la familia o amigos no te envuelvas en el momento y gastes más de lo que habías estipulado. Números de suerte: 31, 28, 7 ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre La fortuna te llega de lo nuevo, de lo nunca antes probado por ti, por lo que sería recomendable expandir tus horizontes. Si buscas causar una buena impresión en otros hoy será un buen día para hacerlo ya que los planetas te inyectan energía, carisma y poder. Números de suerte: 15, 33, 7 CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Buenas ofertas y objetos que te llamarán la atención serán difíciles de resistir para ti bajo la influencia de Marte. Cualquier dinero que llegue a tus manos ahora corre peligro de evaporarse rápidamente. No te envuelvas en gastos innecesarios por el momento. Números de suerte: 28, 4, 31 Advertisement EDIT POST

