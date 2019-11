Los cuatro signos que tendrán cuidar de su dinero esta semana según su horóscopo Estos son los cuatro signos debarán cuidar de su dinero y finanzas esta semana según tu horóscopo. By Mayra Mangal and Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Black Friday se acerca y todos se alistan para encontrar las mejores ofertas del año. Sin embargo a la hora de gastar es muy importante tener en cuenta lo que dicen los astros respecto al dinero y la fortuna. Porque aunque hay signos sumamente afortunados en determinados períodos del mes y del año, hay otros que deben cuidar de su plata por las influencias de los astros ¡Descubre aquí si el tuyo es uno de cuatro signos que deberán cuidar de su dinero y sus finanzas semana! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Es momento de ahorrar ya que dinero que llega a tu vida, dinero que fácilmente se va por no saber controlarte o administrarlo correctamente. Controla tu exagerada impulsividad. Aprovecha esas rachas de buena suerte que te están llegando para asegurarte el presente y el futuro. Números de suerte. 31, 29, 41 CÁNCER 21 de junio – 21 de julio El deseo de hacer algo diferente este domingo te lanza a realizar actividades riesgosas o peligrosas. Deseas impresionar a alguien y causar admiración. Toma todo con calma. En asuntos de dinero un familiar necesita ayuda. Establece prioridades y así cumplirás con todos. Números de suerte: 45, 39, 11 LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Libra desea progresar económicamente y hoy se te brinda esa oportunidad. La luna favorece el que se presenten oportunidades para hacer más dinero. Acepta una propuesta laboral, trata el realizar otras responsabilidades u oficios. Se abrirán más puertas profesionales para ti. Números de suerte: 9, 30, 26 ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Has tenido y tendrás que seguir llevando a cabo cambios en lo que a tus ingresos, tus economías, tu dinero se refiere, pero no te rindas ya que los planetas te impulsan a viajar y a conocer lugares diferentes y exóticos. Cambiarás aquello que te afecta negativamente por lo positivo. Números de suerte: 10, 7, 28 Advertisement

