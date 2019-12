Los 5 signos más afortunados en el dinero y el trabajo esta semana según su horóscopo Descubre cuáles son los cinco signos que tendrán más suete en el dinero y el trabajo para la semana del 9 al 15 de diciembre. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los movimientos astrales de esta semana marcan importantes cambios y señalan buenos augurios en el terreno del dinero y el amor especialmente para ciertos signos. El cambio más fundamental es la entrada de Mercurio en el signo de Sagitario, que según el horóscopo semanal por Walter Mercado nos trae una expansión mental: las barreras de nuestra imaginación se rompen. Mercurio permanecerá en esta posición hasta el 28 de diciembre haciéndonos más optimistas y aumentando nuestra fe. ¡Pero cuidado! bajo esta influencia también nos podemos volver imprecisos y confiar en ciertas personas “a ciegas”. ¡Descubre aquí si el tuyo es uno de los signos que tendrán más suerte en el dinero y el trabajo esta semana! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ARIES

20 de marzo – 19 de abril El grupo de amistades con quien te reúnes es la clave de la buena fortuna ya sea en amor como en tu profesión. Te sentirás en control sobre tu cuerpo y recobrarás los deseos de reencontrar el amor. Números de suerte: 29, 8, 48 TAURO

20 de abril – 20 de mayo Te llegará dinero de fuentes inesperadas y podrás ponerte al día en tus deudas. Tu intuición te guiará por el camino correcto. Números de suerte: 3, 20, 44 LEO

22 de julio – 22 de agosto Todo trabajo o profesión que esté relacionado con la comunicación como prensa, radio, Internet te favorece tanto en el aspecto personal como material. Lo financiero no te quitará el sueño, Leo. Trabajarás ahora en lo que te gusta, ganaras más dinero y tendrás merecidos reconocimientos. Aprovecha tu buena racha para cimentar tu presente y pensar seriamente en el futuro. Números de suerte: 11, 8, 19, 42, 31 ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Toda transacción de dinero será mejor planificada ahora que tienes a Mercurio en tu segunda casa, la del dinero. Se exalta lo relacionado a los negocios y a todo lo que pueda dejarte buenas ganancias económicas. Números de suerte: 29, 14, 3 PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo La comunicación con tu pareja necesita atención. Ponerse de acuerdo en cuanto a las finanzas parecerá una misión imposible. No te apresures a llegar a acuerdos si crees que necesitas más información. Números de suerte: 6, 29, 47 Advertisement

