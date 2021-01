Close

Cómo eres en la cama según tu signo zodiacal: el Niño Prodigio te lo cuenta en exclusiva El Niño Prodigio te dice cuál es la mejor posición sexual de acuerdo a tu signo del zodíaco. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para empezar muy bien el 2021 no solo hace falta hacer rituales para la abundancia y la salud, también es importante que te sientas pleno en tu vida sexual. Por es el Niño Prodigio te dice cómo eres en la cama según tu signo del zodíaco. ¡Toma nota! ARIES: Los nacidos bajo este signo adoran la exploración, los retos sexuales y disfrutan muchísimo de la seducción. En sus relaciones íntimas siempre está presente la pasión, la fuerza y la intensidad. Normalmente llevan una vida sexual muy activa, espontánea y entusiasta. Cuando están con alguien, viven esta aventura como si fueran amantes porque la adrenalina les inspira muchísimo erotismo. Cuanto menos convencional sea, mucho más excitante les resultará. TAURO: Antes de comenzar, deben tener la certeza de que ambas partes están en predisposición mental para relacionarse íntimamente. Sentir que la otra persona está en la misma tónica les genera mucho placer, porque para ellos la estabilidad es de gran importancia. Son de los que realizan actos sencillos y tiernos para demostrar su afecto, como tomar de la mano a su pareja o dar besos tiernos, y sin duda ven el sexo como una demostración de devoción y una promesa de lealtad. GÉMINIS: Las cuestiones del sexo y de la mente van muy unidas en los nacidos bajo el signo de Géminis. Podríamos decir que el cerebro es su verdadero órgano sexual. Unas palabras pueden encender su pasión, lo cual es realmente necesario en una noche de sexo. Les encanta escuchar que sus amantes se sienten plenos y están disfrutando de la relación íntima. Se entregan absolutamente a su pareja, lo que los vuelve muy dependientes, pero al mismo tiempo son muy complacientes. CÁNCER: Son los amantes más tranquilos del zodíaco. Su timidez no espera grandes gritos o poses extrañas durante el acto sexual, aunque hay excepciones. Cuando sienten la presencia del amor de parte de su pareja, son capaces de dar mucho más de lo habitual. Para ellos existen mil y una formas de demostrar el amor además del sexo, y gracias a su magia interior normalmente buscan un amante afectuoso y fiable, con quien puedan sentirse queridos y seguros. LEO: Para los nacidos bajo este signo no existen las improvisaciones y los preliminares son de culto. Disfrutan de cada minuto, y hacen del sexo algo inolvidable. Este les proporciona la oportunidad de poseer un territorio desconocido, disfrutando de la emoción y las nuevas experiencias. Son exigentes, juguetones y cariñosos. El preámbulo es tal vez más excitante que el clímax. Adoran escuchar los gemidos de su pareja y que le susurren al oído. Image zoom Credit: Getty Images VIRGO: La entrega total caracteriza a los de este signo. Son excelentes amantes, se comprometen con su pareja y les encanta producir un placer intenso. Para los de Virgo, el sexo es algo completamente natural, siempre y cuando impere el aseo, el respeto y, sobre todo, el amor. Para llevarte al clímax, los detalles cuentan mucho, por eso son tan románticos. Requieren de un inicio lento y los juegos preliminares son esenciales. Esta será la llave que abrirá su fuego interior. LIBRA: Los nacidos bajo el signo de Libra se estimulan mucho a través de la conversación. Para ellos, un juego de palabras que involucre el romanticismo y la pasión resulta demasiado excitante. Este signo necesita sentirse deseable y cuando su pareja le expresa las ganas que le tiene, su erotismo rompe esquemas. Aman vivir nuevas experiencias e involucran elementos artísticos que les permitan llevar sus encuentros íntimos a otro nivel. ESCORPIÓN: Este es el signo más sexual del zodíaco. Para los de este signo, el sexo es fundamento de vida y por eso son considerados como entes extremos. No pueden concebir una buena relación si no hay complicidad en la cama. Si el amor fluye con libertad, son ardientes y apasionados. Se proyectan hacia lo visual, es decir, la mayoría de las veces el sexo entra por los ojos y les gusta experimentar en los lugares más impensados porque son seductores y llenos de picardía. SAGITARIO: Con Sagitario el sexo pasa por el ingenio, la libertad y la independencia por encima de todo. A un amante sagitariano hay que dejarle mucho espacio. Si así se hace, corresponde con atenciones y mucha pasión. Son muy sensibles al tacto, les agrada lo nuevo y no dudan en expresar deseos, necesidades y fantasías. Son apasionados y poco convencionales, y por complacer a su pareja son capaces de hacer algunas cositas diferentes. Image zoom Credit: Getty Images CAPRICORNIO: De cara al sexo, conviene ser muy transparente con Capricornio, ya que este signo no confía en los demás fácilmente. Cuanto más abierta sea su pareja, más cómodo se sentirá como amante. Para ellos, el sexo ideal debe hacerse con lentitud, paciencia y constancia. Prefieren mantenerse bajo las condiciones tradicionales para poder despertar sin problema su ardiente fogosidad. ACUARIO: Su estrategia es el coqueteo descarado, pero elegante. A la hora del sexo son realmente relajados. Sus sensaciones son muy importantes, por lo que se dejan llevar y cierran los ojos para abrirlos en el momento del éxtasis total. Disfrutan el sexo en pareja con gran energía, correspondiéndose mutuamente. Sin embargo, un poco de distancia de vez en cuando les permite llevar una relación más activa e intensa, porque les gusta sentirse libres y auténticos. Image zoom Credit: Getty Images PISCIS: Los nacidos bajo este signo son escurridizos y contradictorios. Su carácter, a veces tierno y a veces apasionado, los convierten en una gran pareja sexual. Son amantes románticos, responden con cumplidos, obsequios y son muy sensuales. Para ellos el sexo es mejor en un contexto de amor e intimidad, por lo que buscan un alma compañera y amiga. Si su amante se sube a su reino de fantasía y ensueños, la recompensa es amor puro y un sexo muy especial.

