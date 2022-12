Signo de Sagitario: predicciones para el 2023 El Niño Prodigio revela sus predicciones anuales para los nacidos bajo el signo del arquero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A los nacidos bajo el signo de Sagitario se les conoce como los 'porristas' del Zodíaco porque siempre están apoyando a los demás y por su mentalidad positiva. Son personas que buscan nuevos horizontes, reciben los retos con brazos abiertos y no temen al cambio. Son generosos, independientes, positivos e intuitivos. Estamos inaugurando el 2023 con influencias renovadoras y con Venus, el astro del amor, ingresando en el signo de Acuario. Este tránsito sucederá del 3 de enero hasta el 27 del mismo mes, además que tendremos la energía de Mercurio retrógrado en Capricornio, así que hoy te traigo predicciones para tu signo en este comienzo de año. Sagitario Signo de Sagitario Credit: The Grosby Group ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Aumentará tu curiosidad, así como tu deseo de explorar y hacer travesuras como por ejemplo visitas a lugares exóticos y viajes relámpagos. Probablemente te sientas atraído por un vecino o un compañero de trabajo. Hablarás con mucha claridad.

