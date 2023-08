Revelan la causa de muerte del nieto de Robert De Niro Leandro Anthony De Niro-Rodríguez falleció a los 19 años en julio pasado. Autoridades en Nueva York han revelado finalmente qué provocó su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muere Leandro De Niro nieto de Robert De Niro Credit: IG/Drena De Niro Autoridades en la Ciudad de Nueva York han dado a conocer este martes cuál fue la causa de muerte del Leandro Anthony De Niro-Rodríguez, nieto del reconocido actor y empresario Robert De Niro, quien falleció el pasado mes de julio a los 19 años de forma inesperada. Voceros de la Oficina del Forense de la Ciudad de Nueva York dijeron que De Niro-Rodríguez sufrió una muerte accidental por efectos tóxicos de fentanilo, el sedante bromazolam, alprazolam —una benzodiazepina que se usa para el tratamiento de trastornos de la ansiedad y trastornos de pánico, —; 7-clonazepam —un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiacepinas—, ketamina y cocaína, según reporta la cadena local NBC-4. Drena De Niro, madre del adolescente, fue quien reveló la noticia de fallecimiento el pasado 3 de julio. "Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que las palabras [desde] el momento en que te sentí dentro de mi vientre, expresó la actriz de 51 años en su emotivo mensaje. Hace justamente una semana Drena De Niro lamentaba el fallecimiento del actor Paul Reubens, conocido mundialmente por su papel como Pee-wee Herman, asegurando que ahora él y su hijo podrán "cuidarse el uno al otro en el cielo": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú has sido mi alegría mi corazón y todo lo que era real y puro en mi vida. Quisiera estar contigo ahora mismo", prosiguió adolorida la mujer, quien procreó a De Niro-Rodríguez con el actor Carlos "Mare" Rodríguez. "No sé cómo vivir sin ti pero intentaré seguir adelante y seguir esparciendo el amor y la luz que tú me hiciste sentir al hacerme tu mamá", porsiguió la adolorida madre. "Tú fuiste amado profundamente y estimado y espero que tan solo el amor te pudiera haber salvado".

