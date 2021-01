Close

El Niño Prodigio: los rituales de Año Nuevo que debes seguir según tu signo zodiacal El Niño Prodigio te dice cuáles son los mejores rituales para empezar con buen pie el 2021 de acuerdo a tu signo del zodíaco. Para llenarte de buena energía tras un año tan difícil, el Niño Prodigio revela los rituales que debes seguir para empezar el nuevo año con la fortuna de tu parte. ¡Feliz 2021! ARIES Ritual: Toma un huevo y pásalo por todo tu cuerpo con mucho cuidado para que, a través de él, recojas todo lo negativo, al tiempo que rezas la oración de San Deshacedor para despejar tu camino. Luego busca la vela de ese santo y ponla al revés para que cualquier cruce que haya en tu vida se destruya. Date un baño con un poco de esencia de pachulí y zumo de la planta abrecaminos, para que las puertas del éxito estén abiertas para ti. Vístete de verde para recibir el año, enciende una vela del mismo color y trata de que no te falte una planta de ruda que recoja todo le negativo y traiga la fortuna. TAURO Ritual: Para que tengas firmeza y sigas manteniendo la armonía y la tranquilidad en 2021, prepara un baño con leche de coco, leche de cabra y tres rosas blancas. Mézclalo todo con un poco de agua florar y esencia claridad. Báñate con eso antes de la media noche. Cuando termines, vístete de blanco para que recibas 2021 con un aura de pureza, bondad y espiritualidad. También te recomiendo que busques 12 rosas blancas, que representan los 12 meses del año, y las ubiques en un lugar central de tu casa para que siempre haya armonía y prosperidad. GÉMINIS Ritual: Pon a hervir en un galón de agua con 12 uvas y 3 manzanas verdes partidas en cruz, con siete ramas de canela y tres cucharaditas de miel. Cuando esté tibio, aplícale un poco de perfume atrayente y esencia de ylang ylang. Divide la mezcla en dos. Con una parte date un baño y con la otra limpia tu casa, de la puerta hacia adentro, mientras pides abundancia y suerte. En un lugar seguro de tu casa, pon el velón de las siete potencias africanas e invócalas mientras les rezas su oración y prendes un incienso abrecaminos. Te recomiendo que te vistas de amarillo para atraer optimismo, alegría y energía en 2021, y que enciendas una vela del mismo color, a la par de que ubicas tres girasoles en una venta para que les dé el sol. Image zoom Credit: Ciro Gutierrez CÁNCER Ritual: Tienes que despojar tu casa con un poderoso incienso, preparado con mirra, estoraque, almizcle, azafrán e incienso de iglesia. Mezcla todo eso y agrégale un poco de aceite de rosas y un carbón que puedas encender para quemarlo. Prepara suficiente, para que puedas usarlo durante todo el año, los primeros días de cada mes. Eso te ayudará a renovar las energías constantemente. También te recomiendo que te vistas de azul para recibir 2021. Enciende una vela de ese color y ubica una orquídea en tu lugar favorito de la casa, para atraer estabilidad, transparencia y suerte. Y durante todo el año usa el perfume de Anaisa, para que atraigas o fortalezcas el amor. LEO: Ritual: Para que brilles durante 2021, consigue siete velas de diferentes colores y cuida que no te falte una roja. Colócalas en forma de círculo, sobre un plato grande de color dorado. Busca una herradura y cúbrela completamente con cintas verdes y rojas. Después, ponla en el centro del plato y rocía sobre ella un puñado de azúcar blanca. Luego enciende las velas y pide con mucha fe aquello que quieres para el nuevo año. Cuando termines, ubica la herradura en algún lugar de tu casa, siempre hacia arriba. Para finalizar, busca un poco de agua de lavanda y date un baño antes de la media noche. También vístete de color púrpura para atraer el lujo, el poder y la nobleza. Image zoom Credit: Getty Images VIRGO Ritual: Coge un puñado arroz y otro de avena en hojuelas y licúalos con medio litro de agua. Después de colarlo, agrégale una taza de leche evaporada, un poco de esencia prosperidad y de esencia consciente, y agua floral. Date un baño con eso y pide mucha luz para 2021 porque necesitas claridad mental para las grandes decisiones que te tocará tomar. Te recomiendo colores pasteles a la hora de vestir. Un tono crema con un accesorio plateado será ideal. También enciende una vela blanca y pon un arreglo de flores blancas con un lazo plateado para atraer sabiduría, paz y expansión mental en el nuevo año. LIBRA Ritual: Toma una piña y corta la parte superior en forma de una tapa. Luego sácale toda la pulpa y llénala de ajonjolí y arroz. También agrega una foto tuya y una foto familiar, y déjala así durante tres días. Después, tápala y entiérrala en tu patio o en un parque. Pon a hervir la pulpa que le sacaste a la piña, con canela, tres semillas de nuez moscada y pasto de limón (lemongrass). Cuando esté tibio, échale un poco de esencia de ámbar y de topacio, y date un baño con eso para limpiar las energías negativas y atraer amor. Vístete de color rojo para atraer fuerza, valentía y vigor. Enciende una vela del mismo color y prepara un arreglo de rosas rojas para recibir el nuevo año. ESCORPIÓN Ritual: Para atraer y concretar todos los proyectos que tienes para 2021, pon a hervir en un litro de agua con tres flores de azucenas, 21 clavos de olor, una naranja cortada en cruz y tres ramitas de canela. Cuando esté tibio, cuélalo y agrega un poco de esencia prosperidad, esencia ven a mí y esencia agua divina. Date un baño con esto y mientras lo haces, pide que todos los planes que quieres cumplir puedas hacerlos realidad. También vístete de anaranjado porque te ayudará a mantener una energía juvenil y mucha vitalidad en el 2021. Recibe el nuevo año encendiendo una vela del mismo color y ubica en un lugar central de tu casa un ramo de margaritas para activar las fuerzas poderosas de la abundancia. Image zoom Credit: Getty Images SAGITARIO Ritual: Para que 2021 sea un año lleno de suerte y abundancia, mezcla en un frasco de vidrio los pétalos de una rosa amarilla, aceite de pachulí, aceite de piña, media taza de miel de abeja, media taza de azúcar negra, media taza de azúcar blanca y una taza de aceite de ajonjolí. Luego expón la preparación al sol y a la luz de la luna durante un día y úsala como exfoliante para tu cuerpo. Déjalo sobre tu piel durante siete minutos, mientras meditas y pides lo que deseas, tras lo cual te vas a enjuagar con abundante agua. Luego enciende una vela en agradecimiento al universo. y quema un poco de incienso de jazmín para armonizar las energías. CAPRICORNIO Ritual: Últimamente has tenido muchas cargas negativas y te has sentido muy desanimado o con pesadez. Por eso, para 2021 busca una cazuela de barro, y en ella quema extracto o pétalos secos de geranio, ramas secas de salvia, pétalos de girasol, mastuerzo seco, cáscaras o conchas de ajo, hojas de ruda y hojas de laurel. Deja que ese incienso se consuma por todas las partes de tu casa para que puedas recibir el 2021 completamente renovado. Pon a hervir cinco flores de gardenias. Cuando esté tibio, agrégale un poco de esencia de cedro y date un baño reparador. Prepara un arreglo primaveral (flores de diferentes colores) y vístete de color lila o morado para que actives esas emociones internas que te harán sentir mejor contigo mismo. Enciende una vela del mismo color. ACUARIO Ritual: Es importante que en el nuevo año haya mucha armonía, paz y tranquilidad en tu vida. Para eso, pon a hervir cuatro rosas rojas sin tallo, media penca de sábila y siete bolitas de pimienta dulce o malagueta (allspices). Cuando comience a hervir, apágalo y tápalo hasta que esté tibio. Después vierte un chorrito de cuatro esencias concentradas: esencia de fresa, de uva, de cereza y de limón. Luego date un baño con esa preparación. Recibe el año nuevo vestido de rosado, que por ser un color relajador te inducirá a sentir cariño, amor y protección. Enciende una vela del mismo color y ubica un ramo bien lindo de claveles rosados al lado izquierdo de la entrada de tu casa, para atraer el amor, la abundancia y la buena fortuna en el nuevo año. PISCIS Ritual: Para activar la suerte en 2021, pon a hervir una rosa blanca, tres claveles rojos, raíz de pachulí, con varios trocitos de coco y 21 semillas de auyama o calabaza. Cuélalo y agrégale un poco de esencia Pompeya, esencia girasol, agua de coco y una copa de vino blanco. Date un baño con eso, pidiendo desenvolvimiento, claridad y determinación para que tus planes para el nuevo año tengan con éxito. También busca una vela de color dorado, que simboliza la vida y la felicidad, y te ayudará a atraer éxito en todo lo que hagas, y vístete del mismo color. Te recomiendo que, para equilibrar las energías de tu hogar, prepares un arreglo de tulipanes amarillos y lo ubiques en un lugar especial.

