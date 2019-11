El resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Luna Nueva en Sagitario El resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Luna Nueva en Sagitario By Mayra Mangal and Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este martes será de Luna nueva en Sagitario. Este movimiento astral nos trae una buena dosis de optimismo, entusiasmo, energía, franqueza y sentido de la aventura. Es hora de alimentar nuestra fe, llenarnos de esperanzas y expandir nuestra visión. Adquirimos más confianza y optimismo y abrimos nuestros horizontes. El 2 de diciembre Júpiter entra en Capricornio. Mira qué cambios traerán a tu signo los movimientos planetarios de esta semana con el resumen semanal del horóscopo diario por Walter Mercado! ARIES

20 de marzo – 19 de abril Se te presentan oportunidades para ganar buen dinero bajo esta Luna Nueva, aprovéchalas. Prestigio y honor te coronan ahora que el poderoso Júpiter entra en tu casa décima del zodiaco. TAURO

20 de abril – 20 de mayo Tu pensamiento será instrumento poderoso para magnetizar lo que deseas y conseguirlo bajo esta Luna Nueva. Saldrás de la rutina y te atreverás a realizar lo que nunca osaste hacer. Temas de religión, filosofía y espiritualidad cobran importancia para ti bajo la energía positiva de Júpiter. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Tu comunicación se torna franca, directa y llegará al corazón de todos. Te atreverás a revelar los secretos de tu corazón. Júpiter te llena de una energía única para que puedas manifestar y poner en marcha tus planes tanto a nivel personal como laboral. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Tú, te llevas bien con todo el mundo y ahora poseerás un magnetismo muy especial para que hacer valer tus derechos y poder tratar sabiamente con seres difíciles. Tienes la bendición de Júpiter, el planeta de la buena fortuna, sobre ti y el mismo te da luz verde para poner de manifiesto tus planes para el presente y el futuro. LEO

22 de julio – 22 de agosto Sabes muy dentro de ti que te encuentras en el camino correcto. Relájate y confía que la voluntad de Dios es verte realizado y feliz. Si necesitas llevar a cabo ajustes o cambios en lo relacionado a tu salud, ahora es el momento para hacerlo, bajo la energía positiva de Júpiter VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Esta Luna Nueva trae para ti la prosperidad. Mantén una actitud bien positiva ya que tu salud mental irá a la par que la física, pero cuídate de alergias, nervios y pequeños accidentes. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre El mundo de lo espiritual te dará esa paz que tanto buscas. No harás nada en contra de tu voluntad. El amor verdadero será el que te motive y te guie. Tu hogar cobra nueva vida con la entrada de Júpiter, el planeta de la suerte y la expansión, en tu casa cuarta del zodiaco. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre La energía de la Luna Nueva te ayudará a sanar todo lo que aparentemente te ha destruido. SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Estás cambiando, te estás volviendo a inventar y con tus ideas revolucionarias, únicas, diferentes, estás afectando la vida de los que te rodean. Espera un aumento en tus finanzas ya que Júpiter, el planeta de la buena fortuna, favorece todo lo que sea ganancias e inversiones. CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Estás concentrando tu atención en problemas que solo el tiempo logrará resolver. Relájate, deja ir. Lo que no puedas resolver ponlo en las manos de Dios. Júpiter, el planeta de la expansión y la buena suerte, entra en tu signo, saturando tu vida de esplendor, belleza y buena fortuna. ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Aprovecha para resolver cualquier conflicto entre tus seres queridos. Todo se torna positivo en lo relacionado al amor. Si tienes pareja ésta se mostraráamorosa y comprensiva. Júpiter exalta el genio creativo en ti. Lo oculto, lo relacionado al mundo espiritual, llamará poderosamente tu atención. PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo Se exalta favorablemente bajo esta Luna Nueva, matrimonio, uniones serias, estables, admiradores, seguidores y asociaciones. La energía positiva de Júpiter te llevará a obtener grandes satisfacciones en los niveles altos de la vida. Advertisement

