El resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado El resumen semanal del horóscopo para la semana: Mercurio entra en Sagitario By Mayra Mangal and Walter Mercado para People en Español La semana del 3 al 10 de diciembre se avecina con muchos cambios. El más importante es, sin duda, la entrada de Mercurio en el signo de Sagitario, movimiento que ocurrirá el lunes 9 de diciembre a las 4:40 a.m. Bajo esta influencia nuestros pensamientos cambian y oscilarán entre sentirse en el fondo de un agujero hasta tener una curiosidad insaciable por conocerlo todo y alcanzar el cielo. Es un momento muy especial para los idealistas, para el optimismo, para creer que podemos alcanzar nuestros sueños más caros y anhelados ¡Hay que lanzarse! Mira qué cambios traerán a tu signo los movimientos planetarios de esta semana con el resumen semanal del horóscopo diario por Walter Mercado! ARIES

20 de marzo – 19 de abril Mercurio te impulsa aenvolverte en conversaciones de filosofía en donde puedas expresar algunas de tus ideas abstractas TAURO

20 de abril – 20 de mayo Aprovecha la entrada de Mercurio en tu casa octava, la que tiene que ver con la transformación y el cambio, para poner de manifiestos los aspectos ocultos de tu vida. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Mercurio enfatiza favorablemente todo lo que sea unión, compañerismo y amistad. Tienes luz verde para sentarte a discutir una situación delicada que necesita ser resuelta. Respeta las ideas de otros, ellos tienen derecho y quizás aprendas algo también. Si tienes algo que decir, dilo ahora o nunca. Organiza tus ideas y confía en que todo te saldrá a pedir de boca. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio La energía de Mercurio te lleva a concentrarte en los detalles, lo que te llevará a trabajar más en el aspecto mental. Buscarás que todo sea perfecto, y esto podría llevarte a la extenuación tanto física como mental. LEO

22 de julio – 22 de agosto La lectura te servirá de entretenimiento y te educará en aquellas materias que te llamen la atención. Mercurio te salpica de encanto al comunicar. VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Préstalemayor atención a tu vida familiar y lleva a cabo planes para mejorar la misma. Escucha tu voz interior y reflexiona sobre algunos asuntos personales que necesitan de tu pronta intervención. Sacarás muchas fantasías de tu mente, estarás más maduro y realista en tus relaciones de amor. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Mercurio derrama su energía sobre tu tercera casa, la de la comunicación. Te envolverás en muchas discusiones de grupo y conversaciones muy interesantes con amistades o compañeros de trabajo. Alguien tratará de presionarte e influir en ti su pensar. No te dejes manipular y manifiesta lo que tú consideras tu verdad. Sé flexible sin embargo con aquellos que desean exponerte sus ideas y escuchar las tuyas. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Toda transacción de dinero será mejor planificada ahora que tienes a Mercurio en tu segunda casa, la del dinero. SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Mercurio entra en tu casa de la personalidad por lo que te pone en una posición muy favorable para expresar tu punto de vista a otras personas. Tu habilidad para llegar directamente a los demás exponiendo tus ideas se enfatiza lo que te ayudará en toda labor caritativa que realices. CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Te encuentras a la defensiva en el plano personal ya que piensas que los demás te atacan al no estar de acuerdo contigo. Di sin miedo alguno lo que tengas que expresar ya que es peor quedarte callado. La energía de la luna puede llevarte a tomar decisiones con el corazón y no con tu mente. ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Tus expectativas son altas y lucharás o te esforzarás por lograr ver tus sueños hechos realidad. Ten la seguridad que lo lograrás. PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo Mercurio te impulsa a hacer planes relacionados con tu trabajo o profesión. Piensa bien si lo que estás llevando a cabo en estos momentos es lo que realmente te gusta hacer. Mantén una conexión constante entre mente y corazón. Ese tono de voz suave y sensual te llevará a conquistar muchos corazones.

