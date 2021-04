La superluna rosa de abril, ¿qué significa? Este 26 de abril experimentaremos este espectacular fenómeno astral. Conoce su significado y lo que le traerá a cada signo zodiacal. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este lunes 26 de abril se podrá observar en el cielo el fenómeno astronómico conocido como la superluna rosa. Pero esta no será una luna llena cualquiera. Esta será una luna especialmente grande, brillante y espectacular. El fenómeno será visible en todo su esplendor hacia las 11:33 p.m. hora tiempo del Este en Estados Unidos. En promedio, y de acuerdo con el tradicional Farmer's Almanac, las superlunas se caracterizan por ser entre un 7 y un 15% más brillantes que una luna llena común. A diferencia de lo que se pensaría, dado su nombre, la superluna rosa no aparecerá particularmente de ese color. El fenómeno toma su nombre de una planta silvestre llamada Phlox subulata, por su nombre científico, que es conocida comúnmente como musgo rosa y crece en abril. "A nivel energético es un momento para balancear las emociones y generar pensamientos positivos", explica El Niño Prodigio, astrólogo de cabecera de People en Español. Superluna rosa Credit: Jamie Cooper/SSPL/Getty Images Aquí te dejamos con las predicciones del Niño Prodigio para cada uno de los signos y cómo se verán afectados por la superluna rosa: Aries: Con la influencia de esta Superluna Rosa vas a sentir la necesidad de rodearte de personas que, al igual que tú, estarán concentradas en perseguir cada uno de sus objetivos. Esto te dará el impulso que necesitas para comenzar a materializar tus propósitos más importantes. Tauro: La carga energética de esta Luna Llena se traducirá en una gran riqueza espiritual que llegará a tu vida e impactará a aquellos que son muy cercanos a ti. Tendrás una amplia visión de las cosas y lucidez para tomar decisiones acertadas que te beneficiarán. Géminis: En este nuevo periodo la energía rosada de la luna activará tu lado romántico y afectivo, especialmente si tienes pareja. Incluso estarás más flexible contigo mismo y sacarás tiempo para liberarte del estrés mediante las técnicas que te resulten más placenteras. Cáncer: Esta Superluna Rosa se va a convertir en la clave para superar cualquier barrera que esté retrasando tu progreso y evolución a nivel personal o profesional. Sentirás que tu fuerza de convicción se restaura y que hallarás la fe que habías perdido. Leo:La armonía llegará a tu vida con los buenos aires de la Superluna Rosa. Cualquier sentimiento de miedo, desconfianza o temor desaparecerán de tu vida, al tiempo que aumentará tu valor para enfrentar los desafíos que se presenten. Virgo: Esta Superluna Rosa marcará un antes y un después en tu futuro inmediato. Todas estas energías te ayudarán a liberarte de las cargas que traes a cuestas durante los últimos meses. Se abrirán nuevos caminos que podrás transitar en busca de nuevos horizontes. Libra: Estas energías astrales te ayudarán a cambiar los hábitos que han venido debilitando tu salud física y mental. La fuerza de la Luna Llena activará tus deseos de verte y lucir mejor, así que estarás muy interesado en mejorar tu alimentación e iniciar un plan de ejercicios. Escorpio: Las buenas noticias a nivel profesional llegarán con esta Superluna Rosa. Los cambios podrían estar relacionados con un ascenso o un cambio de trabajo que hayas solicitado. También podría tratarse de una fuente de dinero que recibirás para invertir en algún emprendimiento. Sagitario: La Superluna Rosa impactará tu vida espiritual y algunas creencias o convicciones. Cualquier impulso dañino o nocivo que tengas será suavizado por la energía de la Luna. Estarás más amable, tolerante y con el don de servir a quien lo necesite. Capricornio: Ahora te llenarás de fuerza para finalizar los proyectos que has dejado a medias. Si hay estudios inconclusos, un asunto personal que no se ha resuelto o un emprendimiento que no has terminado de concretar, pues ahora podrás finalizarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: La energía de la Superluna Rosa será tu cómplice en este periodo para que puedas resolver cualquier problema que exista entre tu pareja o socio. Ahora te sentirás más comprensivo, tolerante y en condiciones de abrir tu mente y corazón para escuchar con atención las opiniones del otro. Piscis: Te verás poderosamente beneficiado por las energías que circulan gracias a la Superluna Rosa. Verás abrirse ante ti un camino lleno de oportunidades en el área de trabajo, aunque tendrás que ser muy cuidadoso con las opciones que llegarán a ti y revisarlas con lupa.

