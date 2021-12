Predicciones zodiacales para el 2022: signo de Capricornio Capricornio: En este 2022 le prestarás más atención a tu estética corporal y a tu forma de vestir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Arranca el 2022! Aquí El Niño Prodigio, astrólogo de cabecera de People en Español, comparte sus predicciones para este 2022. Conoce lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Capricornio en el dinero, el amor, la salud y el ámbito profesional. 2022, EL AÑO QUE COMENZARÁ Y FINALIZARÁ CON LA CUADRATURA ENTRE SATURNO Y URANO Saturno y Urano estarán en aspecto tenso durante gran parte del año y esto podría generar algunos cambios dentro del orden establecido. Aquellos que se sientan sin respaldo por parte del Gobierno abrirán grupos de apoyo para hacer valer sus derechos. Esta iniciativa hará estallar manifestaciones en oposición a las autoridades y provocará fuertes protestas. Muchas personas, en el afán de defenderse contra lo que se considera opresivo o autoritario, asumirán actitudes intransigentes y aquellos que ocupen cargos jerárquicos tendrán el desafío de ejercer el mando con mayor comprensión y equidad. A nivel científico y tecnológico se lograrán grandes avances, especialmente en lo que concierne al campo de la biomedicina y la producción de alimentos. Estos extraordinarios progresos tendrán repercusiones masivas. El sistema de organización mundial completamente basado en la informática y cibernética terminará de consolidarse en todo el globo. En lo que respecta al plano de la economía primará una sensación de gran incertidumbre, mientras se restablece el equilibrio perdido por cuenta de la pandemia. Las posibilidades de que al finalizar el 2022 haya mayor igualdad en la distribución de la riqueza son grandes. Sin embargo, será un año en el que se debe invertir con cuidado porque los eventos inesperados podrían cambiar el panorama de un día para otro. Periodos de transformación.

En esta etapa podrían producirse importantes marchas debido a que los aspectos más tensos de la cuadratura de Saturno y Urano se verán potenciados con el tránsito de Júpiter por Aries. Muchos individuos en todo el mundo alzarán las banderas de los derechos civiles y, puesto que los ánimos estarán caldeados, las calles podrían llenarse de manifestaciones. En estos tiempos tendremos increíbles avances relacionados a la tecnología automovilística. Podría ser el comienzo de una nueva era de exploración del cosmos. ¡Los astros han hablado! Aquí están las predicciones zodiacales para este 2022 para los nacidos bajo el signo de Capricornio: Sagitario Credit: Fototeca Gilardi/Getty Images CAPRICORNIO: En el 2022 le prestarás más atención a tu estética corporal y a tu forma de vestir. Harás una mirada hacia atrás sobre tus relaciones anteriores para no cometer los mismos errores en el futuro. Muchas de las iniciativas o cambios que impulsaste el año anterior comenzarán a rendir sus frutos durante este ciclo. También te sugiero que durante todo el año cuides tu circulación, especialmente la de las piernas. Números de la suerte: 22, 48, 89, 93 ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Las energías pacíficas y amorosas de la conjunción entre Júpiter y Neptuno. Del 25 de marzo y el 10 de mayo se producirá la primera conjunción del año entre Júpiter y Neptuno en el signo de Piscis. Gracias a esto, aflorará una comunicación energética muy especial entre las personas con un alcance sagrado. En este periodo prevalecerá un sentimiento de compasión y de amor universal. También habrá creaciones maravillosas en el área artística y se apreciarán grandes obras maestras que conmoverán nuestra alma y nos transportarán a mundos mágicos. Surgirán figuras espirituales muy inspiradoras que nos motivarán a encontrar la fe. Por otro lado, también es posible que se produzcan grandes crecidas de los mares y que se desaten inundaciones. También podrían llevarse a cabo estafas increíblemente grandes o problemas a gran escala vinculados al mundo de las drogas. Este aspecto volverá a producirse entre el 29 de octubre y el 20 de diciembre, entonces recibiremos estas vibraciones sutiles y sentiremos que hemos sido bendecidos y bautizados en las aguas del paraíso. Otras conjunciones representativas. En el pasado, con una cuadratura entre Saturno y Urano se produjo la extraordinaria Marcha de la Sal. Esta fue una manifestación dirigida por Mahatma Gandhi entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1930, y se convirtió en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India del Imperio británico. Y el 8 de septiembre de 1522 Saturno en Acuario y Urano en Tauro formaron una cuadratura igual a la que vivimos nosotros 500 años después. En esa oportunidad, Elcano completó la primera circunnavegación de la Tierra en la historia.

