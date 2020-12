Predicciones para el signo de PISCIS 2019 por Walter Mercado

Close

Astrológicamente tenemos unos excelentes aspectos planetarios. Júpiter, el planeta de la buena suerte visitará durante todo el año 2019 hasta el 3 de diciembre al signo de Sagitario, o sea, al signo de la expansión, de los viajes, de los profetas, de los filósofos, idealistas, visionarios, aventureros, libres y humoristas. Júpiter estará en su propio trono celestial. El universo conspira para que todos los que tengan fe, perseverancia, pasión, dedicación y esfuerzo logren todos sus sueños. Los dos llamados maléficos o educadores, Plutón (transformación) y Saturno (lecciones y disciplina), se unen en la cumbre de Capricornio pero en un aspecto súper benéfico con Urano que estará en el elemento tierra. Neptuno, el planeta de la ilusión, lo espiritual y la magia, continúa sobre su propio signo de regencia, Piscis. Neptuno hará que la fe se acreciente en nuestros corazones. La salvación de la humanidad estará en la fe total en un Poder Supremo, no importa como lo llamen en todas las religiones. Dios es amor y está en todo lo viviente. Año de vibraciones 12 y 3. 2019 = 2+0+1+9=12, 12=1+2=3 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis y el año 2019 Panorama Astrológico

En este año 2019 tú estarás especialmente beneficiado. Júpiter, el planeta de la máxima suerte, se ubicará en tu sector décimo, o sea, en tu medio cielo. El medio cielo es el sector cumbre de tu mapa natal donde todo lo que hagas llamará la atención de todos. Se activan tus sueños y ambiciones y lograrás la excelencia en tu escalera de éxitos laborales. Lo que esperabas llegará y mejor de lo que tú esperabas. Saturno y Plutón se unen en tu sector de amigos y de logros de sueños. Nuevas y mejores amistades colaborarán contigo para planes y proyectos que tienes en mente realizar en este año. Todo lo sembrado en el pasado, tendrá su recompensa ahora. Tu belleza interior y exterior te hará ganar la admiración de todos. Te sentirás tocado por la varita mágica de la buena suerte. Tu misterio, tu magia y tu poder de seducción aumentarán día a día en el año 2019. Para aumentar tu encanto personal Saturno activará todo lo espiritual y esotérico en ti. Neptuno, tu propio regente, continúa bañándote de carisma, magnetismo y gracia. Ahora cosecharás los beneficios de Neptuno. Te conocerás mejor y saldrás de hábitos y de adicciones que entorpecían tu desarrollo personal y profesional. Neptuno activará tus glándulas pituitaria y pineal desarrollando más tu sexto sentido. Estarás más profético, visionario, espiritual, sensible y compasivo. Durante años fuiste víctima de aprovechados, dependientes y manipuladores. Muchos abusaron de tu infinita bondad y generosidad. Ahora no confiarás en todo el mundo. Estarás más alerta a engaños y falsas promesas. Seres sumamente especiales entrarán a tu intimidad para educarte y para abrirte los ojos a importantes y necesarias realidades. Captarás o intuirás que muchos seres vendrán a pagarte viejas deudas kármicas de otras vidas. Plutón te regalará amigos que serán ángeles en tu desarrollo profesional, personal y espiritual. Los eclipses de este año 2019 te llevarán a recuperar el poder que habías dado a otros y por lo cual abusaron de ti. Amor y Romance

Tus lecciones al dar y al recibir amor han sido fuertes e inolvidables. Ahora todo queda en el olvido y renaces a una nueva vida fortalecido y preparado para un amor serio, responsable y reciprocado. No te cierras al amor por tristes experiencias vividas al entregar tu corazón. No solo deseas una pareja amorosa sino también una relación de amistad y complicidad con el ser amado. Mercurio, tu planeta del amor, recorre velozmente todo el zodiaco y te dará muchas oportunidades de conocer seres atractivos que te llamen la atención pero tú sabrás escoger quien conviene a tu lado. Mejor solo que mal acompañado se aplica en este año tan importante para ti. Tu independencia personal será un objetivo que lograrás. Tu familia y tus pocos pero excelentes amigos llenarán tu vida. Te sentirás amado, valorado y respetado por ellos. Tus signos más afines en amistad y en amor serán Virgo, Tauro, Cáncer y Escorpio. En este año 2019 no tendrás expectativas y no tendrás frustraciones. Trabajo y Finanzas

Dinero aumenta y sabrás invertirlo sabiamente. Entras en un año de oportunidades financieras excelentes. Recuperas tu trono y sigues siendo rey en el mundo profesional. Todo lo astral conspira para que te premien y te reconozcan tu genialidad. Se ensanchan tus horizontes profesionales. Tu labor creativa te hará feliz y hará felices a muchos. Júpiter, tu planeta co-regente te llevará a la cumbre de tus aspiraciones. Marte, tu planeta del dinero, te inyectará energía positiva, pasión y mayor entusiasmo para lograr todo lo que te propongas. Nada ni nadie podrá paralizarte en tu ascenso a nuevas cumbres. Recuerda que muchos te admiran pero que nunca faltan mediocres y energúmenos que te envidian. Tú eres un ser de mucha luz y tú bien sabes que donde hay luz nunca falta la sombra. Ignora y cancela a toda persona tóxica o negativa que trate de perjudicarte. Consejos de Brillantes

No vuelva a confiar en quien te ofrece la gloria y luego te lleva al infierno. Pregunta, investiga, oriéntate correctamente antes de comprometerte. En el amor, no hagas, deja hacer. No creas en palabras dulces pero falsas, exige hechos. Quien de verdad te ame, que te luche y que se sacrifique por ti. Vive más allá de las alabanzas y de las críticas mal intencionadas. Cree en lo que te dicta tu propio corazón. Sigue cultivando tu fe en la Divinidad, en Cristo, en tus ángeles guardianes y en ti mismo. Sigue dando amor, compasión, generosidad y ayuda a tus hermanos en la tierra. Sigue siendo el mensajero divino de paz y amor.

