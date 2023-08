Predicciones de El Niño Prodigio para Thalía: "Está en la cuerda floja de separarse" Exclusiva: El astrólogo y vidente lee el Tarot para la cantante y actriz mexicana: "Tengo mucho miedo de que pase por el tiempo de..." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tommy Mottola y Thalía Credit: Jamie McCarthy/Getty Images El 2023 arrancó con un fuerte runrún de que la Thalía y su marido de 22 años, Tommy Mottola, estarían por terminar su relación que ha dado como fruto múltiples proyectos y dos preciosos hijos. Que se sepa, la noticia no fue más que pura especulación, pero al asomarse al Tarot El Niño Prodigio, astrólogo de People en Español, divisa espesos nubarrones en el horizonte para la cantante y actriz mexicana y el productor nacido en El Bronx. "Está en la cuerda floja de separarse", afirma el vidente dominicano al revelar sus predicciones en exclusiva. "Thalía tiene que tener mucho cuidado, y es más, por el tiempo de su cumpleaños", asegura. "Puede que [sea entonces] que ella en su mente diga: 'Quiero salir'. Y no es que esta persona es mala [o] la maltrate", aclara el anfitrión del pódcast Tu Destino [pitaya]. "Al contrario: veo mucho amor enter ellos, pero la siento a ella como que quiere ya una libertad, quiere hace otra cosa". RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! "[Hay que recordar que] ella es Virgo y a nosotros los virgonianos nos cuesta dar un paso", explica el astrólogo. "Salir de nuestra zona de comfort es como que muy, muy difícil". "No siento como nada tan negativo, al contrario, sino que [para Thalía] ya llegó el momento de algo diferente", prosigue. "Existe el cariño, el amor...pero esa pasión...siento que como Virgo quiere mas y podría dar ese paso. Tengo mucho miedo de que pase por el tiempo de su cumpleaños". Los rumores de una crisis entre la pareja brotaron en febrero pasado cuando la cantante peruana Leslie Shaw tuvo que salir a defenderse tras ser señalada como la tercera en discordia que supuestamente habría causado una una crisis entre Thalía y su marido. Posteriormente la pareja se apoderó de sus respectivas redes para acallar los rumores de una ruptura con un tierno gesto. En julio pasado Thalía también felicitó cariñosamente a su marido para desearle un feliz cumpleaños por su 75 aniversario de vida.

