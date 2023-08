Predicciones de El Niño Prodigio para Shakira, Clara Chía y Piqué: "Vamos a conocer a otra amante" Exclusiva: Mira lo que le dice el vidente al exfutbolista y a su prometida. ¿Y que hay de la compatibilidad de Lewis Hamilton y Shakira? "¡[Sus signos son] un tornado en la cama!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque Shakira quiera cortar hasta el último vínculo de su relación con Gerard Piqué las vidas de ambos sigue irremediablemente unidas. No solo por sus hijos y la relación de 10 años que vivieron, sino por lo que han dejado a su paso, incluyendo canciones de despecho por parte de ella y gestos muy lamentables, por parte de él. Ahora poco a poco intentan hacer sus vidas, ella ligada al piloto de F1 Lewis Hamilton. Y él comprometido en matrimonio con su novia, la joven catalana Clara Chía Martí. "Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella", asegura en exclusiva El Niño Prodigio, astrólogo de People en Español. "Incluso, se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo. "[Clara Chía] va a pasar mucho problema, muchas contrariedades pero ella sí se ve muy enamorada de él", explica el vidente sobre lo le dice el Tarot al respecto. "[Piqué] tiene eso muy fuerte: que las mujeres son las que se enamoran de él". "Ahora mismo ella se encuentra indecisa. Ella va a hacer todo lo posible por salir embarazada", prosigue el astrólogo, autor y personalidad de televisión. "Ella va a hacer todo lo posible por [embarazare Dice el espíritu que ella puede ser que tenga que operarse por algo en la matriz. Tendrá que estar en un tratamiento". En el terreno legal de la separación de Shakira y Piqué "todavía van a seguir los problemas", exclama El Niño Prodigio. "Va a haber algo en que está [involucrada] la justicia. Él quiere hacer un cambio, incluso mudarse de un lugar a otro. Al pobre lo veo muy atado a la familia". shakira clara chia marti gerard pique Credit: Getty Images x3 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira y Lewis Hamiton "Sobre este otro muchacho [Lewis Hamilton] y Shakira yo decía que llegaba un hombre a la vida de ella y que tenía también que ver con el deporte", afirma el vidente. "Le veo abundancia, mucha prosperidad [pero] voy a ser sincero: este hombre anda buscando un hijo". "No sé si Shakira está en eso. Hay algo bonito entre ellos como una amistad; no veo muchas cosas a futuro", afirma. "Veo abundancia, fortuna si estas dos personas se unen en un negocio les va a ir súper bien". Lewis Hamilton es del 7 de enero de 1985 que lo hace signo de tierra, Capricornio. [Shakira es Acuario]. "Son aire y tierra. ¡Es un tornado en la cama!".

