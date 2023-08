Exclusiva: Predicciones de El Niño Prodigio para Luis Miguel: "Estaba enfermo, estaba en una depresión muy fuerte" El astrólogo de People en Español revela lo que ve en el futuro del astro. ¿Qué hay de su novia Paloma Cuevas? "Se casa, pero [él] no nació para el amor". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Luis Miguel ha hecho su regreso triunfal a los escenarios con su gira internacional que dio inicio en Buenos Aires, Argentina lugar donde —como en muchas otras localidades— el astro ha agotado entradas en tiempo récord. Este martes se confirmaron 50 fechas adicionales en el tour que continuará hasta el 2024, según un comunicado de la empresa Cárdenas Marketing Network Inc., obtenido por People en Español, indicando que Lusmi girará en Estados Unidos hasta junio del 2024. Fuera de dichas noticias y del supuesto compromiso matrimonial de intérprete, poco se sabe en realidad de la vida privada del artista. "Luis Miguel se levantó porque estaba enfermo, estaba en una depresión muy fuerte', afirma en exclusiva El Niño Prodigio, astrólogo de People en Español al compartir sus predicciones para el artista. "[Pero] dijo: 'Espérate que no me voy, yo tengo que regresar, vengo con mas fuerza". "Estamos hablando de un hombre que puede ser bipolar, que tenga problemas de bipolaridad, de depresiones", prosigue el astrólogo. "En su vida intima sí, anda escondido, pero también es porque cuando le dan esos bajones nada mas su gente muy intima es [la] que lo puede ver", afirma. El cantante Luis Miguel el pasado 4 de agosto en el concierto inicial de su gira celebrado en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina: Luis Miguel concierto Buenos Aires 2023 Credit: Tomas Cuesta/Getty Images "Bajó mucho de peso, se arregló lo que tenia que arreglarse "¡[yo digo] good for him!". El Niño Prodigio hablando sobre lo que ve en el futuro de Luis Miguel La diseñadora Paloma Cuevas en un post del 25 de julio pasado, días antes de que diera inicio la gira internacional de Luis Miguel: Paloma Cuevas Credit: IG/Paloma Cuevas RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Y qué hay de su relación con la diseñadora española Paloma Cuevas? "Esta es una mujer muy, muy sofisticada...es muy su estilo", asegura el vidente. "[Pero] no es un hombre para el amor, lamentablemente", asegura el anfitrión del pódcast Tu destino (Pitaya). "Se casa, pero no nació para el amor. Puede ser que esa mujer lo deje". "Esa relación le va a durar un tiempo. Sí, los veo juntos pero [al final] se va a separar. Su destino es así. Ojalá yo me equivoqué".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Predicciones de El Niño Prodigio para Luis Miguel: "Estaba enfermo, estaba en una depresión muy fuerte"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.