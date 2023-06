Predicciones de El Niño Prodigio para los nacidos bajo el signo de Leo A este signo se le conoce como "El Rey" del Zodiaco ¡descubre cómo son los nacidos bajo esta estrella y qué les depara el futuro! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images El 23 de julio comienza el ciclo de Leo y permaneceremos ahí hasta el 22 de agosto. Leo es conocido como "El rey" del Zodiaco. El inicio de este ciclo da comienzo justo un día antes de que Venus entre en retrógrado anunciando grandes cambios. ¡Este es un momento en el que debes prepararte para brillar! Personalidad Leo se reconoce por su generosidad, valentía, tenacidad y seguridad. Es un signo líder y quienes nacen bajo su estrella son independientes, fuertes y ambiciosos, esto les ayuda a conseguir todo aquello que se propongan. Rasgos positivos Los Leo son leales, generosos, organizados, sociables y líderes natos. ¡Los nacidos bajo el signo de Leo destacan en Hollywood! Entre ellos se encuentran Jennifer López, Ben Affleck y Alex Rodríguez. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Lo que le depara el futuro a Leo en este ciclo: 23 de julio inicia la etapa de Leo 25 de julio es el Cuarto creciente de la Luna en Escorpio ¡es hora de cambiar de look! 27 de julio: La conjunción de Mercurio con Venus lo dice bien claro: es el momento ideal para iniciar un nuevo negocio. 30 de julio Urano en la cuadratura de Lilith: Sentirás la necesidad de liberarte de las ataduras. **Tomado de la Agenda Planner de El Niño Prodigio 2023.

