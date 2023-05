Predicciones El Niño Prodigio para Gerard Piqué y Clara Chía: "Hay algo oscuro, negro, detrás de ella que algún día se sabrá" ¿Llegarán al altar? ¿Tendrán hijos? ¡En exclusiva El Niño Prodigio predice el futuro de esta pareja! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El triángulo amoroso que se formó entre Gerard Piqué, Shakira y Clara Chía Martí sigue dando mucho de qué hablar. El exjugador del Club Barça quien recientemente visitó en Miami a sus hijos Milan y Sasha, está de vuelta en Barcelona. Por su parte en España se dice que en su ausencia Clara Chía Martí se fue de fiesta para darse un respiro de la presión mediática después de su viaje "de luna de miel" con Piqué. Saber lo que realmente ocurre en la vida de esta nueva pareja es difícil. Y aunque le ofrezcan millonadas, la joven catalana nunca ha hablado con la prensa. "[Los tres] son Acuario", afirma El Niño Prodigio, vidente y astrólogo de People en Español quien por medio del Tarot nos ha ofrecido un asomo a lo que sería la relación de pareja de Piqué y Clara Chía. "La energía que siento es de compromiso: él se siente como muy comprometido con ella, con la familia, como que siente mucha pena [por ella]", asegura el anfitrión del podcast Tu Destino (Pitaya). "Clara Chía ustedes la ven calladita pero tiene lo [suyo]", prosigue El Niño Prodigio. "[Hay en su vida] un Gerard Piqué y hay otro [hombre]", afirma. "Hay otra persona, no sé si fue un novio pero esa persona sigue ahí. [Clara Chía tiene] algo oscuro, negro, detrás de ella que algún día se sabrá". Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! El futuro de esta pareja, asegura el vidente dominicano. No va para "ningún lado". "Yo lo veo a él comprometido [con Clara Chía]. Luego él va a estar con una rubia de otra raza [que] podría ser también española tendría que ver con modelaje". ¿Y Shakira con Piqué? "Van a pasar los años [y] Gerard Pqué [irá] en decadencia porque la suerte y la luz se la tría [Shakira]. Ella le traía mucha suerte, evolución se le abrían muchas puertas gracias a ella".

