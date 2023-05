Predicciones de El Niño Prodigio para el signo de Géminis Inteligentes cariñosos e innovadores, los nacidos bajo este signo de aire tienen fuerte personalidad, ¡mira qué les depara este ciclo que está por iniciar! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Del 21 de mayo al 20 de junio celebraremos a los nacidos bajo el signo de Géminis. Llamado "El elocuente" este es el signo representados por los mellizos en la rueda del Zodiaco. ¡Conoce más de ellos y de lo que les depara el futuro! Personalidad Los nacidos bajo este signo son personas inquietas que empiezan proyectos comienzan proyectos con mucho entusiasmo, aunque a veces ese entusiasmo decae a la mitad del camino. Son aventureros y tienden a ver la vida como un juego; la diversión siempre está presente en todo lo que hacen. Su personalidad es fuerte y llena de vitalidad, además de en ser inteligentes y elocuentes al momento de expresarse, pues lo hacen de manera deleitante para quien los escucha. ¡Son los reyes de la persuasión! Rasgos positivos Son inteligentes, elocuentes, cariñosos, aventureros e innovadores. Por lo cual su profesión ideal se desarrollaría en tecnología, ventas, ciencias. Son emprendedores natos. Niño Prodigio Credit: Getty Images Predicciones El Niño Prodigio para Becky G y Sebastián Lletget: "Cuando él le da el anillo se abre una caja de Pandora" Lo que le depara el futuro a Géminis en este mes Tu reto para este mes es pedirle perdón a esa persona que lastimaste y que extrañas en tu vida. El 21 de mayo inicia la etapa de Géminis que marca un comienzo muy bueno en el terreno laboral. El día 23 habrá una cuadratura de Júpiter que será beneficiosa para tu suerte. El día 28 será propicio para retomar viejos proyectos que tenías abandonados. El 3 de junio será el día ideal para aprovechar, salir de viaje ¡y lanzarte a la aventura! El 19 de junio es muy importante porque se presentará una gran oportunidad de crecimiento personal ¡no la dejes pasar! **Tomado de la Agenda Planner de El Niño Prodigio 2023.

