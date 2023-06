Predicciones de El Niño Prodigio para los nacidos bajo el signo de Cáncer El 28 de julio deberás poner mucho cuidado a tus finanzas ¡y el 17 de julio será crucial para tu futuro! Mira lo que te depara este ciclo aquí. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 21 de junio comienza el ciclo de Cáncer y nos quedaremos ahí hasta el 22 de julio. El inicio de dicho ciclo coincide con el Solsticio de verano del 2023. "Es un momento para el recogimiento interior y la reflexión", afirma El Niño Prodigio, astrólogo de People en Español. A Cáncer lo represente el símbolo del cangrejo y se le conoce como "El protector". ¡Conoce más de los nacidos bajo el signo de Cáncer y de lo que les depara el futuro! Personalidad Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer se caracterizan por ser hogareños, amantes de la familia y protectores. A veces pecan de soñadores y llegan a creer la utopía que han construído en su cabeza. Así que deben de tener mucho cuidado de no refugiarse en sus fantasías. Cáncer viven su vida como los cangrejos: dando unos pasos hacia adelante y otros para atrás. Son cautelosos, temerosos, volubles, pero conservadores. Rasgos positivos Serviciales, simpáticos, solidarios y amorosos. Niño Prodigio Credit: Niño Prodigio Predicciones de El Niño Prodigio para el signo de Géminis Lo que le depara el futuro a Cáncer en este mes Tu reto para este mes será que realices una actividad que te haga sentir vivo, sin pensar en el "¿qué dirán?". El día 23 junio alguien muy cercano a ti necesitará tu ayuda ¡no dudes en prestársela! El día 25 de junio la cuadratura con Neptuno te invita a trabajar en tu creatividad y en la comunicación. El 28 de junio ¡cuidado con las finanzas! hay una conjunción de Venus con Lilith por lo que debes ser cautelosos con tu dinero. El 8 de julio es un día en que debes tomarte el día par analizar tus metas. 17 de julio sera muy. importante porque comienza un tiempo de cambios y vitalidad. **Tomado de la Agenda Planner de El Niño Prodigio 2023.

