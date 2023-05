Predicciones El Niño Prodigio para Becky G y Sebastián Lletget: "Cuando él le da el anillo se abre una caja de Pandora" En exclusiva el vidente y astrólogo revela lo que ve en el futuro de la cantante y el futbolista sacudidos por un escándalo que ha salpicado su compromiso matrimonial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pareja que desde años forman Becky G y Sebastián Lletget era admirada ampliamente tanto en el círculo artístico en el que la mexicoamericana se mueve como en el deportivo, al que el futbolista de sangre argentina pertenece Pero lo que parecía ser una relación fuerte como la roca se vio sacudido por un fuerte escándalo en el que la palabra "infidelidad" no dejaba de ser mencionada. Entre la intérprete de "Chanel" —al lado de Peso Pluma— y el centrocampista del Club Dallas había anillo de compromiso de por medio pero ahora los nubarrones que dejó esta sorpresiva e inesperada crisis han sembrado la duda de si los tortolitos llegarán al altar. "Estamos hablando de [una relación entre] Piscis y Virgo, así que se llevaban muy bonito, se llevaban muy bien, pero siento que cuando él le da el anillo [a Becky G] se abre una caja de Pandora". afirma El Niño Prodigio, astrólogo de People en Español al leer el Tarot para vaticinar lo que le depara el destino a ambas celebridades. "Siento que él tenía muchas pretendientes alrededor [y] hay una que es la persona que dijo: 'A éste hombre ni Becky G ni quien sea me lo va a quitar", explica el vidente y anfitrión del Podcast Tu destino (Piyata). "[Esa persona] está muy enfocada en eso". "[En el Tarot] me sale esta carta que tiene que ver con traición; el dolor de una traición", prosigue el Niño Prodigio. "Pero al mismo tiempo me sale [la carta que significa] unión". Sebastian Lletget y Becky G Credit: Karwai Tang/WireImage ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! "Veo matrimonio", afirma enfático. "Si es que en realidad hubo una traición aquí me habla de traición pero al mismo tiempo me sale unión entre ellos. Un día puede que digan: 'Becky G se casó [sorpresivamente] con [su prometido]". El pasado 9 de mayo se anunció que Becky G dará inicio al tour Mi Casa, TU Casa. La gira comienza el 14 de septiembre en Boston, Massachusetts, y tocará 16 ciudades de la Unión Americana.

Predicciones El Niño Prodigio para Becky G y Sebastián Lletget: "Cuando él le da el anillo se abre una caja de Pandora"

