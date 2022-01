Predicciones para el 2022 según el horóscopo chino: signo del Tigre Mira aquí lo que te deparan su horóscopo de acuerdo al calendario lunar y el año nuevo chino que este año comienza el 1 de febrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Horóscopo chino signo del tigre Credit: Getty Images Este 1o de febrero dará inicio el año del Tigre de Agua, de acuerdo al calendario lunar. Este ciclo terminará el 21 de enero del 2023. El Tigre es un poderoso signo, influenciado por el elemento agua, será el encargado de motivarnos a cumplir cada uno de nuestros planes y objetivos. Las energías en este nuevo periodo estarán marcadas por la expansión y el crecimiento, según nos dice el Niño Prodigio, astrólogo de People en Español. Será un año muy explosivo, dinámico y poderoso gracias a la figura del Tigre. Su simbología se asocia a la creatividad, la inventiva e innovación, así que el escenario físico y mental se prestará para que todos los signos se vean estimulados por la esencia vital que lo gobierna; su resistencia, vigor, fuerza, autoestima y determinación. Este nuevo ciclo también traerá sorprendentes avances a nivel tecnológico, puesto que la espontaneidad y la inteligencia estarán enfocadas en el desarrollo de estrategias que mantengan en constante evolución a la humanidad. Sucederán eventos muy estrepitosos, con un sólido impacto que harán eco en la esfera mundial.En este orden de ideas, como habrá tanta actividad y progreso, también habrá mucha agitación y cansancio. La clave será recurrir a la naturaleza fiel del elemento agua como catalizador de los impulsos para encontrar un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Así nos permitiremos fluir en armonía con los cambios que vayan surgiendo día tras día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Predicciones para el signo del Tigre Los nacidos bajo este signo estarán llamados a vivir el despertar de su conciencia. Con el cambio de pensamientos e ideales, se crearán altas expectativas en el ámbito del amor. También tendrán el desafío de controlar los gastos innecesarios durante este nuevo año. La organización y los ahorros serán decisivos para mantener la estabilidad económica. A nivel de salud, tendrán que depurar su dieta y reducir los alimentos procesados para evitar complicaciones en el organismo.

