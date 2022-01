Predicciones para el 2022 según el horóscopo chino: signo de la Rata Mira aquí lo que te deparan su horóscopo de acuerdo al calendario lunar y el año nuevo chino que este año comienza el 1 de febrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Horóscopo chino signo de la rata Credit: Getty Images Este 2022 es el año del Tigre de Agua. Dicho ciclo comenzará el 1 de febrero del 2022 y se extenderá hasta el 21 de enero del 2023. Este poderoso signo, influenciado por el elemento agua, será el encargado de motivarnos a cumplir cada uno de nuestros planes y objetivos. Las energías en este nuevo periodo estarán marcadas por la expansión y el crecimiento, según nos dice el Niño Prodigio, astrólogo de cabecera de People en Español. Será un año muy explosivo, dinámico y poderoso gracias a la figura del Tigre. Su simbología se asocia a la creatividad, la inventiva e innovación, así que el escenario físico y mental se prestará para que todos los signos se vean estimulados por la esencia vital que lo gobierna; su resistencia, vigor, fuerza, autoestima y determinación. Este nuevo ciclo también traerá sorprendentes avances a nivel tecnológico, puesto que la espontaneidad y la inteligencia estarán enfocadas en el desarrollo de estrategias que mantengan en constante evolución a la humanidad. Sucederán eventos muy estrepitosos, con un sólido impacto que harán eco en la esfera mundial.En este orden de ideas, como habrá tanta actividad y progreso, también habrá mucha agitación y cansancio. La clave será recurrir a la naturaleza fiel del elemento agua como catalizador de los impulsos para encontrar un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Así nos permitiremos fluir en armonía con los cambios que vayan surgiendo día tras día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Predicciones para el signo de rata Para los nacidos bajo el signo de la Rata, la influencia del Tigre supondrá algunos desafíos a lo largo del año que serán muy determinantes para su maduración e ingenio. En el amor, sea que estén en pareja o solteros, todos tendrán la plataforma ideal para comprometerse con mayor pasión y dar pasos agigantados. La economía será muy positiva para quienes se involucren de lleno en sus responsabilidades. A nivel de salud, será importante fortalecer el organismo con multivitamínicos y no privarlo del descanso que necesita.

