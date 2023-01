Horóscopo chino 2023: predicciones para el signo del Cerdo El Niño Prodigio revela sus predicciones anuales para los nacidos bajo el signo del Cerdo, según el calendario lunar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Horóscopo chino signo del cerdo Horóscopo chino signo del cerdo | Credit: Getty Images ¡Aquí están! Las predicciones de El Niño Prodigio, astrólogo de cabecera de People en Español, para el año del Conejo de Agua, según el calendario Lunar. "Habrá una reestructuración y cambios en el orden político, económico y social, el Conejo de Agua viene a gobernar el 2023 con una energía cálida de sencillez, amabilidad y comprensión". "[El conejo] representa la fertilidad, la velocidad y la agilidad. Se considera la personificación del principio Yin, que se refiere al elemento Madera", afirma en vidente dominicano. "Es un animal completamente pacífico con el cual se vaticina un periodo donde las luchas serán, en su mayoría, intelectuales y, adicionalmente, promete mucha estabilidad y prosperidad. "Matrimonios, embarazos, la conformación de familia, la adquisición de casa, la conformación de hogar y todo lo relacionado con los vínculos más personales e íntimos estarán bien aspectados". ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Cerdo Los buenos aires del conejo de agua acompañarán a los nacidos bajo este signo y las leyes del karma se encargarán de poner en su lugar a todas las personas que en algún momento los quisieron dañar física o emocionalmente. Durante el 2023 aquellas personas que estén en pareja tendrán el deseo de revivir las emociones que experimentaron al iniciar la relación. También podrán recargar baterías y reorientar sus energías para buscar métodos mucho más efectivos que los ayuden a multiplicar sus ingresos. A lo largo del 2023 contarán con una gran salud mental gracias a la confianza en sí mismos y a la convicción de querer hacer las cosas bien.

