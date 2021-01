Yo nací con un don. Escucho la voz de una mujer, yo la llamo Anaisa, es la Diosa del amor. Es como Venus, conocida en santería como Oshun. Es la voz que siempre oigo y ella me dice las cosas. Nací con el don de la videncia. Yo veo a una persona y veo lo qué es lo que le pasa. A veces saco unas cosas, que yo no sé cómo sé cosas, me quedo sorprendido.

Ser una persona diferente. Soy abiertamente gay. Lo que se ve no se pregunta. El trabajar estos temas que han sido tabú. A veces [me] tildan como que [hago] cosas del diablo. Pero hay que ser tolerante, mucha gente no es tolerante. Otra cosa muy grande es la envidia. Hay personas que me ven progresar, pero no hacen nada para su progreso y se enfocan [en] hacerme daño, en quererme hacer maldad. Y me ha tocado gente [que] ha tratado de poner gente en contra mía y dicen que hago cosas negativas. Y eso no es verdad. Pero creo en el karma. Aquí en la tierra se paga todo. Yo no creo en el infierno. Si usted la hizo, aquí la va a pagar tarde o temprano. Tal vez no lo ves en el momento, pero pasarán los años y lo verás.