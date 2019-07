Walter Mercado habla del futuro de Puerto Rico y Venezuela El reconocido astrólogo Walter Mercado da sus predicciones sobre el futuro político de su natal Puerto Rico y de Venezuela. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El reconocido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado habló con People En Español sobre el futuro de Puerto Rico y Venezuela. Sobre su isla natal, Walter dijo: “Está pasando una crisis espantosa. Había hablado que este año tendría muchos fuegos e inundaciones y todo eso se ha dado. Cuando empezaron los problemas con el gobernador Ricardo Roselló di la predicción que a finales de junio lo veía fuera del trono. Él lo puso para el 2 de agosto que está pegadito ahí,” dice sobre la renuncia de Roselló tras las manifestaciones masivas en su contra en San Juan. “En momentos críticos Puerto Rico se fue uniendo. Vi gente por cantidades en la calle, puertorriqueños todos unidos,” añadió. Sobre el futuro de Puerto Rico tras la salida de Roselló, el astrólogo vaticina: “Entramos en un momento de reajuste. El gobierno tiene que reajustar, hacer limpieza. Lo veo todo muy positivo. El nuevo Puerto Rico está naciendo, es un bebé. Tuvimos un parto cósmico”. Image zoom Dennis M. Rivera Pichardo/AP/REX/Shutterstock “Yo admiraba mucho al gobernador, pero cuando vi todo lo que hizo y lo que salió a la luz me depecioné mucho,” añade Walter sobre Roselló. “Tengo una gran fe que hay grandes políticos, hombres serios y responsables, gente preparada para enfrentar cualquier problema y limpiar la parte corrupta del gobierno”, concluye sobre los futuros líderes de la isla. Image zoom Pedro Portal/Miami Herald/TNS via Getty Images Otro país que tiene el cambio en puertas es Venezuela, asegura Walter. “Yo amo a Venezuela. En Venezuela pasé momentos maravillosos, me llenaban la suite completa de rosas blancas. Venezuela era un tesoro, era como París, era un país de fantasía,” recuerda. Image zoom “Sé que Venezuela esta a punto de que la fruta madura se caiga, de que se caiga Maduro,” añade sobre Nicolás Maduro. “Él se ha agarrado a la silla y tiene un séquito de cubanos espías, pero según dije que Chavez moría y a los tres meses murió, a este veo que tiene que salir de ahí porque Venezuela tiene que volver a ser la Venezuela que yo conocí. Puedo decir que está en la agonía, en los últimos tiempos de su horrenda gobernación“, concluyó sobre Maduro.

