Predicciones de El Niño Prodigio para Yailín y Tekashi 6ix9ine: "Tekashi no me gusta, le salen problemas [y] enredos" ¿Predijo El Niño Prodigio el arresto del rapero? "Va a ser servido con unos documentos, con unos papeles. Tiene que tener fuerza", dijo en exclusiva días antes del problema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes siguen tambaleándose con uno de los triángulos más inesperados del año que es el que han formado Yailin la Más Viral con su ex, el cantante Anuel AA, y el también cantante y rapero Tekashi 6ix9ine. La dominicana y el puertorriqueño sorprendieron al casarse intempestivamente y luego así como de la nada terminaron dejando a su paso una hija, la adorable Cattleya, cuyo rostro acaba de debutar en redes gracias a una foto que compartió su madre. Y esta semana el rapero de sangre boricua y mexicana, de 27 años, fue arrestado en Miami, FL., En medio del problema Yailín respondió al arresto muy a su manera y luego ambos confirmaron su romance. "Yailin tiene una estrella. [Pero] siempre le veo dos caminos, uno que le puede ir bien pero...ella tiene que prepararse [y] limpiar mucha gente a su alrededor que no le [aportan nada]", asegura en exclusiva El Niño Prodigio, astrólogo de People en Español, al leerles el Tarot a ambos artistas. "Tekashi no me gusta le salen le salen unos problemas, le salen unos enredos va a ser servido con unos documentos, con unos papeles. Tiene que tener fuerza [porque] está luchando contra algo", exclamó además el vidente en la entrevista grabada el pasado 3 de agosto, es decir, días antes del arresto del cantante. "[Él] debería trabajar la parte espiritual [porque] él tiene un llamado". "Este muchacho, no te voy a decir que es una persona mala", continúa el anfitrión del pódcast Tu destino (Pitaya) al detallar sus predicciones. "Tal vez [Yailin] no se ha dado cuenta que ella va a ser la persona que va a ser el cambio en [Tekashi]. Pero ella no está preparada ni intelectualmente ni espiritualmente para eso". yailin Tekashi 6ix9ine Credit: IG/Yailin La Mas Viral; Getty Images "Las parejas que [Yailin] tuvo antes también tuvieron problemas en la cárcel, porque son karmas", explica El Niño Prodigio sobre el hecho de que Yailin haya sostenido relaciones con dos personas que han estado tras las rejas: Anuel AA (izq.) y Tekashi 6ix9ine. Exclusiva: Predicciones de El Niño Prodigio para Luis Miguel "Ella debe buscar una persona que la oriente [tiene que] buscar un mentor porque a ella muchas veces la veo deprimida", asegura El Niño. "Esta niña, su hermana [y] su familia podrían ser [las nuevas hermanas] Kardashian, si se ponen las pilas", prosigue. "Ellas son las futuras Kardashian latinas. Ellas tienen que unirse y aprovechar".

