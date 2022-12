Signo de Piscis: predicciones para el 2023 El Niño Prodigio revela sus predicciones anuales para los nacidos bajo el signo del pez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Piscis es el signo más sensible del Zodíaco. Las personas regidas por este signo están llenas de empatía, tienen la habilidad de resolver los problemas de los demás o ayudarlos a lograrlo. Son sumamente cariñosos, de gran inteligencia y un enorme corazón. Se dejan llevar por su instinto, son soñadores y muy románticos. Estamos inaugurando el 2023 con influencias renovadoras y con Venus, el astro del amor, ingresando en el signo de Acuario. Este tránsito sucederá del 3 de enero hasta el 27 del mismo mes, además que tendremos la energía de Mercurio retrógrado en Capricornio, así que hoy te traigo predicciones para tu signo en este comienzo de año. Sagitario Signo de Sagitario Credit: The Grosby Group ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Una relación romántica que se cortó de forma abrupta podría reaparecer. Te darás cuenta que tu pasado sentimental dejó algunas grietas y ausencias que aún tienes que cerrar y perdonar. Aprovecha este inicio de año para cerrar ciclos de forma definitiva.

