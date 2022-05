La piedra de la suerte según tu signo del zodiaco Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería piedra de la suerte segun tu signo del zodiaco Credit: Getty Images Las vibraciones de cada gema varían según el signo de la persona que las use y su signo zodiacal. ¡El Niño Prodigio te dice qué piedra te conviene usar si quieres atraer salud, dinero o amor! Empezar galería Aries-diamante Diamante Credit: Getty Images La gema recomendada para ti es el diamante porque elevará toda tu energía, alejará el mal y potenciará tu energía sexual. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Tauro-turmalina turmalina verde Credit: Getty Images A ti te recomiendo la turmalina verde oscuro porque elevará la vibración del amor y, además, descargará la energía negativa hacia la tierra. 2 de 12 Ver Todo Géminis-Citrino Citrina Credit: Getty Images La piedra indicada para ti es el citrino porque te ayudará a combatir los pensamientos negativos y armonizar tu cuerpo. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Cáncer-Perla perla Credit: Getty Images Para ti es apropiada la perla, símbolo de pureza y lealtad, esta piedra te tranquilizará. 4 de 12 Ver Todo Leo-rubí Rubí Credit: Getty Images Para ti es apropiado el rubí, un mineral conocido por aportar confianza, gracias a su influencia podrás alejar la tristeza y atraer la energía positiva. 5 de 12 Ver Todo Virgo-jade Jade Credit: Getty Images Te recomiendo el jade, el mineral de la buena fortuna, que tendrá un efecto calmante sobre tu persona y armonizará tus energías. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Libra-topacio Topacio Credit: Getty Images La piedra apropiada para ti es el topacio, conocida como la piedra de la verdad, porque te ayudará a canalizar la energía del amor y de la curación. 7 de 12 Ver Todo Escorpión-obsidiana Obsidiana Credit: Getty Images Para ti la piedra indicada es la obsidiana porque con su magnetismo te ayudará a sacar a la luz todo lo que está oculto y te permitirá tomar buenas decisiones. 8 de 12 Ver Todo Sagitario-granate Granate Credit: Getty Images La piedra apropiada para ti es el granate porque te servirá como afrodisíaco. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Capricornio-amatista Amatista Credit: Getty Images La amatista, que es la piedra del tercer ojo por excelencia, te limpiará el aura, te liberará los bloqueos y abrirá tu conciencia. 10 de 12 Ver Todo Acuario-zafiro Zafiro Credit: Getty Images La gema indicada para ti es el zafiro porque te traerá sabiduría y te permitirá encontrar el camino correcto frente a cualquier obstáculo. 11 de 12 Ver Todo Piscis-aguamarina Aguamarina Credit: Getty Images La aguamarina es la piedra apropiada para ti porque serenará tu espíritu y te traerá bienestar. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 12 Aries-diamante 2 of 12 Tauro-turmalina 3 of 12 Géminis-Citrino 4 of 12 Cáncer-Perla 5 of 12 Leo-rubí 6 of 12 Virgo-jade 7 of 12 Libra-topacio 8 of 12 Escorpión-obsidiana 9 of 12 Sagitario-granate 10 of 12 Capricornio-amatista 11 of 12 Acuario-zafiro 12 of 12 Piscis-aguamarina

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image La piedra de la suerte según tu signo del zodiaco

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.