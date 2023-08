Predicciones de El Niño Prodigio para los nacidos bajo el signo de Virgo ¡Descubre cómo son los nacidos bajo esta estrella y qué les depara el futuro! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images Los nacidos bajo el signo de Virgo se caracterizan ser de espíritu crítico, de gran paciencia, muy precisos y reservados. Se trata del sexto signo del Zodíaco cuyo símbolo es una virgen. Pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento Tierra. Personalidad Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre, los nacidos en Virgo son personas sumamente responsables que detestan la improvisación. Rasgos positivos Virgo es un signo de personas muy inteligentes, analíticas, determinadas y sumamente prácticas. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Lo que le depara el futuro a Virgo en este ciclo: El 4 de agosto tu imaginación fluirá como torrente. El 16 de agosto tu liderazgo será tu mejor carta. 19 de agosto el Sol se encuentra en oposición a Neptuno: lánzate a probar cosas nuevas. 22 de agosto: Cuarto creciente en Sagitario. Todo lo que inicies hoy crecerá de manera fructífera.

