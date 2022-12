En exclusiva El Niño Prodigio revela sus predicciones para el 2023: "Se levantarán las banderas de la igualdad" El vidente y astrólogo habla sobre el panorama del año que está por comenzar. Un importante suceso astral marcará el futuro de la humanidad durante los próximos 20 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos a las puertas del año 2023, un ciclo que arranca entre la incertidumbre financiera, los cambios sociales, la guerra en Ucrania y la consternación por el calentamiento global y la continua proliferación de COVID-19. En medio de tanta convulsión, el Niño Prodigio, astrólogo de cabecera de People en Español y vidente desde la infancia, revela cuáles son sus predicciones para este año que sumado da un número 7, considerado de buen augurio por muchos. Entre sus predicciones destaca un evento astral que marcará el futuro de la humanidad durante los próximos 20 años. ¡Aquí sus predicciones en exclusiva! Signos del Zodiaco predicciones para el 2023 Credit: The Grosby Group 2023, EL AÑO QUE PLUTÓN HARÁ SU PRIMERA VISITA A ACUARIO Agárrense bien fuerte los cinturones porque cuando Plutón entre en Acuario nuestra vida y nuestra concepción de la sociedad se sacudirá y cambiará profundamente. Plutón, es un planeta que se encuentra muy alejado del Sol y por ese motivo su tránsito por cada signo dura muchos años. En el 2023 este astro hará una primera y breve visita a Acuario que abarcará entre el 24 de marzo al 11 de junio. Pero, aunque esta primera estancia durará solo unos meses será crucial porque nos ofrecerá un primer pantallazo de lo que viviremos como sociedad en los próximos veinte años, cuando ingrese nuevamente y ya se adentre de lleno en este signo. Muchas personas en todo el mundo desearán ser parte de algo más grande y lucharán en beneficio de la comunidad. Se levantarán las banderas de la igualdad y se batallará contra las injusticias. Las ideas de equidad ganarán un enorme poder y lo cierto es que habrá luchas de poder entre diversos grupos y activistas sociales. Los distintos bandos podrían actuar con intolerancia, fomentar ideas extremistas y buscar implantar una manera de pensar con el fin de controlar a las grandes masas. Habrá espionaje a gran escala y la delincuencia cibernética se intensificará. Pese a la resistencia de algunos sectores, el mundo seguirá avanzando hacia la virtualidad, la robótica y la inteligencia artificial. El uso de la energía eólica será cada vez más masivo. Se comenzarán a fabricar a gran escala autos eléctricos. Además, se invertirán grandes capitales para la investigación científica y se harán descubrimientos relacionados con el espacio aéreo que cambiarán radicalmente nuestra concepción del universo. En la medicina se le dará cada vez más espacio a las neurociencias y muchos pensadores desarrollarán una nueva psicología de masas. SUCESOS HISTÓRICOS QUE TUVIERON LUGAR LA ÚLTIMA VEZ QUE PLUTÓN VISITÓ ACUARIO Una buena manera de comprender lo que se viene es echar una mirada a la última vez que Plutón estuvo en Acuario. Eso ocurrió desde 1778 hasta 1798. Durante ese periodo ocurrió lo siguiente: El 16 de noviembre de 1780 Túpac Amaru II, como parte de su revolución, emite el "Bando de Libertad" en Tungasuca (Cusco) proclamando la abolición de la esclavitud por primera vez en el continente americano. En 1782 los hermanos Montgolfier inventan el Globo Aerostático y logran construir el primer prototipo. El 4 de junio de 1783 el globo realizó su primer viaje ante la presencia de un grupo de dignatarios. Dado el éxito del invento, los hermanos realizaron varias presentaciones y continuaron perfeccionando el globo, para que pudiese servir como medio de transporte. Y con este mismo tránsito tuvo lugar uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad "La Revolución Francesa". Este fue un proceso social y político muy convulsionado que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799. Fue un verdadero estallido que rompió con el sistema monárquico tradicional y permitió que surgiera una nueva sociedad cuyos ideales se basaban en la razón, la igualdad ante la ley y la libertad. LAS DEUDAS KÁRMICAS QUE NOS EXIGIRÁ SATURNO EN PISCIS Saturno, el amo y señor del karma, ingresará en el duodécimo y último signo (Piscis) entrando en la fase final de su ciclo zodiacal. Esta primera y larga visita comenzará el 7 de marzo y durará hasta el 25 de mayo 2025. Por eso como humanidad nos tocará pagar las consecuencias de las acciones poco compasivas que cometimos en los últimos 30 años. Ya no habrá lugar para fantasías e ilusiones con poco sustento real. El aspecto positivo de este tránsito es que tendremos mayor disposición para ocuparnos de los menos favorecidos y se trabajará duro para que las personas en situación de indigencia se inserten en la sociedad. En este 2022 Podría haber escases de agua y un mayor racionamiento de este importante recurso natural. Por ese motivo, el sector hidráulico y la industria agropecuaria tendrán nuevas reglamentaciones. La ciencia desarrollará importantes proyectos y estudios relacionados con la biología marina. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! JÚPITER EN TAURO Y LA BÚSQUEDA DE PROSPERIDAD, SERENIDAD Y DISFRUTE El 16 de mayo Júpiter, el gran benefactor, ingresará en Tauro donde permanecerá hasta el 25 de mayo del 2024. Nuestro crecimiento personal estará relacionado con el mundo de los cinco sentidos e iremos en busca del placer. A nivel planetario habrá mayor conciencia ecológica. La industria alimentaria y agrícola dejará grandes márgenes de ganancia. Las carreras universitarias relacionadas con la economía y la agricultura tendrán un importante despliegue. Un gran número de personas emigrarán a sitios rurales y desarrollarán su proyecto de vida cerca de la naturaleza.

