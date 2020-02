El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de febrero Horóscopo del dia: Ilumínate cada mañana con El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Buenas noticias! A partir de este viernes 7 de febrero, los lectores de People en Español podrán encontrar el horóscopo del día por Víctor Florencio “El Niño Prodigio”. El psíquico y astrólogo, es uno de los consejeros espirituales y de sanación más reconocidos del mundo de habla hispana. Se ha destacado por su participación con sus horóscopos en la cadena Univision y múltiples publicaciones. Es autor del libro La magia del LEREGO (2017, Atria Español) ¡Bienvenido Víctor, a la familia de People en Español ! ¡Feliz y bendecido viernes, mi gente bella! Llegó el fin de semana cargado de la fuerte energía de la luna que tiene una conjunción con Mercurio. Estas energías producen una fusión de tu parte racional con el mundo de los sentimientos, la fantasía y los sueños, así que seguramente te sentirás con una gran actividad mental, que será atrayente para quienes estén cerca de ti. Además, serás portador de ideas creativas y de planes que podrían ser muy exitosos si se trabajan con compromiso y disciplina. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “LA CREATIVIDAD Y LA GENIALIDAD FLUYE A TRAVÉS DE MÍ” Si hoy, 7 de febrero, estás de cumpleaños… Se te presentarán excelentes oportunidades para conectarte con personas de autoridad. También serán tiempos favorables para emprender cualquier tipo de estudios y habrá un fuerte deseo de comprender y conocer. La Copa de la Suerte: 7, 29, 40, 57, 71, 83 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Tu salud mejorará y ahora entrarás en un periodo de recuperación, así que mantente en pie de lucha para que puedas triunfar. Recuerda que tú eres de naturaleza fuerte, sin embargo, no olvides que mereces tus horas de descanso. Tauro:

Si tienes una relación, este fin de semana tendrás que desarrollar la paciencia y tolerancia para que continúe creciendo. La comunicación sincera obrará milagros en el amor. Si, por el contrario, estás solo, entonces cambia actitudes y no repitas errores pasados. Géminis:

Tu familia exigirá mucho de ti este fin de semana y, además, servirás de mediador entre personas que te rodean. Eres importante para muchos que precisan tu consejo. Por otro lado, recuerda que el amor comienza en ti y ya luego puedes brindarlo a los demás. Cáncer:

Tu popularidad crecerá junto con tu simpatía, y esto hará que te conectes con quienes puedan ayudarte a conseguir lo que te está resultando difícil. Este fin de semana tendrás la oportunidad de conocer otras personas y crear un entorno armonioso. Leo:

Este fin de semana el cosmos se acomodará para favorecer tu independencia tanto económica como personal. Analiza tu momento actual, visualiza exactamente lo que deseas y ve por ello. No olvides lo más importante: Sé sincero contigo mismo. Virgo:

Este fin de semana serás capaz de razonar y comprender como nunca. Ten fe, que todo mejorará, y se producirá de la forma más beneficiosa. Ahora también encontrarás nuevas amistades que te abrirán horizontes desconocidos, pero nadie te sacará de tu centro. Libra:

Lo espiritual adquirirá importancia durante este fin de semana. Te sentirás unido a la divinidad porque ha llegado para ti el final y el principio de varias etapas. Ahora nada ni nadie podrán impedir que el cielo te colme de bendiciones divinas. Escorpio:

Brillarás con el apoyo de las estrellas y por eso estarás dispuesto a lograr cosas que antes te parecían imposibles. Desde este fin de semana se abre ante ti un nuevo mundo lleno de ilusiones, oportunidades y recompensas. ¡Es tu momento! Sagitario:

Ya tienes una idea clara de lo que quieres hacer y hacia dónde vas, por lo tanto, estarás más seguro de las decisiones que tomarás. Tu ambición estará creciendo y tu familia te ofrecerá el apoyo que necesitas cuando se lo pidas. ¡No lo dudes! Capricornio:

Tú ya tienes un camino marcado y sabes lo que quieres, así que este fin de semana no te disgustarás con aquellos que no están de acuerdo contigo. Más bien revisarás tu vida y tus objetivos para enfocarlos de una manera diferente y así te sentirás feliz. Acuario:

Basta ya de encerrarte en tu mundo. Este fin de semana deberás hablar, aunque te cueste y no te callarás lo que tanto te molesta. Recuerda que comunicar tus sentimientos te ayudará a resolver muchos problemas. Liberarás tus emociones y te sentirás aliviado. Piscis:

Después de tiempos de luchas y desilusiones te llegó tu momento de liberación. Tu forma de actuar y tu manera de pensar cambiarán con un nuevo estilo de vida, y comenzarás a ver lo que te sucede a diario con ojos de esperanza. Advertisement

