El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “LA LUNA BRILLA CON PODER SOBRE MÍ” el Signo de Leo y con esta fuerte energía le damos la bienvenida a este día. A partir de este momento sentirás la necesidad de ser admirado por las personas de tu círculo social y, en definitiva, pasar desapercibido no será una opción para ti. Te recomiendo que en el terreno emocional no seas tan exigente y dejes que fluya el amor con tu pareja, y si no la tienes, permítete conocer a fondo a esa persona que te ha estado buscando hace tiempo. Si hoy es tu cumpleaños: La Luna Creciente levantará mucho tu nivel de energía física. Se impone que dejes atrás las relaciones que ya no te hacen bien. Recuerda que cada uno es dueño de su propia vida y no intentes controlar a nadie. La Copa de la Suerte: 13, 29, 42, 57, 72, 82 Aries: Trata de no entrar en discusiones con las personas del entorno cercano y así evitarás problemas con tus seres queridos. Si lo haces, solamente conseguirás consecuencias negativas. Dedica el día a quienes amas. ¿Te parece? Tauro: Quiero que organices los temas económicos, que compres las cosas que necesites y que hagas planes. Aprovecha esta energía positiva para conseguir el confort que mereces porque ahora el cielo te da la oportunidad de renacer. Géminis: Es tiempo de dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante con la frente bien alta. Eres una persona con sentido común y quiero que lo utilices a la hora de elegir y transitar el camino de un nuevo emprendimiento. Cáncer: Piensa las cosas antes de hablar para no herir los sentimientos de una persona que está muy cerca de ti, porque solo lograrás ofenderla con tus palabras. Por el contrario, si la tratas con ternura te abrirá su corazón. Leo: Puedes ser víctima de olvidos y demoras, así que aléjate de quienes están contigo por interés y no mezcles los asuntos de dinero con la amistad. Recuerda que tus verdaderos amigos son los que siempre están a tu lado. Virgo: Observa tu situación actual con calma para saber los pasos a seguir. Visualiza tus objetivos y diseña un plan para conseguirlos. Tienes todas las capacidades para llegar a la cumbre, solo tienes que proponértelo. Libra: Un emprendimiento pondrá en funcionamiento la energía estancada. Es un buen momento para buscar nuevos conocimientos, para viajar o conectarte con personas de otras regiones. ¡Busca otros horizontes! Escorpio: Trata de ordenar tu mundo emocional. Si tienes pareja, aparecerán las discusiones. Busca soluciones efectivas, para comprometerte a mejorar la relación que mantienes. Date cuenta de lo importante que es esa persona para ti. Sagitario: Pasa este sábado en compañía de las personas importantes de tu vida, especialmente si tienes pareja. Trata de dialogar, hazle saber las expectativas que tienes y escucha las suyas también, así se pondrán de acuerdo. Capricornio: Quiero que confíes en tus habilidades y en tu capacidad de alejar cualquier tendencia negativa que aparezca en el ambiente. Haz todos los cambios que sean necesarios para cuidar el orden de tu vida cotidiana. Acuario: Te sientes con un espíritu romántico y con ganas de compartir y también estás dispuesto a seducir para que vuelva la pasión a tus relaciones, a mostrar una actitud fascinante. ¡Embruja a todos los que se te acercan! Piscis: Tienes deseos de estrechar los lazos con tus seres queridos. Cuida tu intimidad, ya que nadie tiene porqué meterse ni opinar acerca de tu vida privada, recuerda que, en una verdadera familia la unión está antes que todo. Advertisement

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.